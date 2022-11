PAGELLE Juventus - Lazio: Provedel fuori tempo, Milinkovic leggerezza fatale

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 5: Una parata complicatissima su Fagioli, tiene lì il pallone con Kean a un centimetro dai suoi guantoni. Poi sui due gol subiti a le sue evidenti responsabilità: non è l’unico colpevole ma esce in modo avventato sul vantaggio di Kean, abile a scavalcarlo, e la respinge sui piedi dell’attaccante juventino. Milik lo fredda da distanza ravvicinata.

HYSAJ 5: Confuso e confusionario. Fisicamente soffre, pure tatticamente commette qualche errore. Si fa trovare fuori posizione.

Dal 69’ GILA 5: Un appoggio sballato che mette in difficoltà Casale. Si fa sorprendere alle spalle da Chiesa che mette dentro l’assist del 3-0.

CASALE 5: Tiene in gioco Kean sul gol che sblocca al match. Non era mai stato così in difficoltà, colpa della linea e della squadra che oggi non garantisce copertura al reparto.

ROMAGNOLI 5: La difesa affonda, soprattutto nel secondo tempo non riesce più a contenere le folate bianconere. Milik lo beffa con un contromovimento e colpisce per il 3-0.

MARUSIC 5,5: Tiene la posizione, spinge poco e dietro soffre come gli altri. Partita abbastanza anonima in entrambe le fase, senza proiezioni e senza chiusure particolari.

MILINKOVIC 5: Senza Immobile e Zaccagni (senza contare Lazzari) c’era bisogno del miglior Sergente e invece a Torino si vede la brutta copia. Si fa scippare il possesso dolorosissimo che porta al pallonetto di Kean, non commette fallo perché già ammonito. Interruttore spento.

Dal 78’ MARCOS ANTONIO sv

CATALDI 5: L’inizio è promettente, sugli standard delle ultime prestazioni. Col passare dei minuti aumenta la stanchezza e insieme a lei gli errori. Milik gli strappa il pallone che diventa il 2-0.

DAL 58’ VECINO 5,5: Si sente la sua mancanza in area nel primo tempo, quando entra combina poco.

BASIC 5,5: Sarri gli dà fiducia dopo la buona prova con il Monza. Non spicca ed è comunque il migliore del reparto. Il che è tutto dire. Un buon filtrante, poche altre cose interessanti.

DAL 58’ LUIS ALBERTO 5,5: Poco più di mezzora, si ricorda un inserimento immediato e un’apertura fuori misura. E il solito corner calciato in porta.

ROMERO 5,5: Pimpante nella prima mezzora, si spegne piano piano fino quasi a sparire dal campo. Prova a sgusciare un paio di volte, lo bloccano prima che riesca a concludere.

Dal 69’ CANCELLIERI 5,5: Venti minuti col risultato compromesso.

FELIPE ANDERSON 5,5: Forse la peggiore partita da falso nueve disputata fino a questo momento. Non ha neanche una chance per colpire, l’unico guizzo è un tiro da fuori nel finale. Troppo poco. Anche le vesti da suggeritore gli stanno larghissime stasera.

PEDRO 5: Da uno come lui ci si aspetta maggiore rapidità negli ultimi 16 metri, nelle conclusioni e nelle scelte. Ha giocato e rigiocato tante partite di fila, oggi ne ha pagato le conseguenze in brillantezza.

ALL. SARRI 5: Il risultato è impietoso, anche perché la Juventus poi non è che abbia dato tutte queste sensazioni di solidità nel primo tempo. Le assenze però sono tante e pesano sul rendimento della squadra. Si arriva alla sosta con un brutto ko.