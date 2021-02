PAGELLE Lazio - Bayern, quanti disastri in difesa. Di Correa l'unica "gioia"

REINA 5: Arrivano da tutte le parti, per la bravura dei fenomeni tedeschi e la serataccia dei compagni: si oppone a quel che può, purtroppo è poco in confronto alla produzione offensiva di Flick. Coi piedi va più in affanno del solito. Giropalla tutt’altro che semplice.

PATRIC 4,5: Come se già non fosse complicata: calcia l’aria (e un po’ la terra) sulla pressione di Coman, il pasticcio permette all’ex di Juve di involarsi in campo aperto. Fine della storia al 42’. Il poker nasce dalla sua parte, Sané lo salta come un birillo. Eccessivo gap tecnico.

Dal 53’ HOEDT 5: Entra e anche lui si aggiunge alla carrellata degli sbagli: tre palloni regalati in impostazione, almeno i suoi non si trasformano in gol avversari. Ma non è un merito.

ACERBI 5: Soccombe pure lui, deve occuparsi di Lewandowski e di rimediare agli erroracci altrui. Finisce al tappeto sotto i colpi ripetuti del Bayern: prova a salvare il cross basso di Sané, infila il pallone da solo per anticipare un avversario a due passi dalla linea.

MUSACCHIO 4: Contro i mostri del Bayern serviva la partita perfetta. Purtroppo tira fuori quella distastrosa: un regalo a Lewandowski e una condanna per la Lazio. Troppo distante da Musiala sul raddoppio: stop e tiro senza opposizione. In bambola, esce dopo mezzora.

Dal 31’ LULIC 5,5: Buttato dentro all’improvviso, non si aspettava nemmeno lui di essere utilizzato così presto. Qualche buon recupero, nulla di più.

LAZZARI 5,5: Duello ad alta velocità con Davies, qualche grattacapo lo crea ma niente a che vedere con quanto si subisce su quel versante. Aveva uno dei duelli personali più complicati.

MILINKOVIC 5,5: Si era guadagnato un rigore grosso come una casa: ingresso in area, steso da Boateng, tutto regolare soltanto per l’arbitro Grinfeeld. Avrebbe riacceso, almeno virtualmente, una sfida poi diventata una catastrofe. Si fa dribblare troppo facilmente da Davies sulla rete del 2-0 tedesco. Complicato emergere in un contesto simile, però poteva fare decisamente di più coi suoi mezzi.

Dall’81 CATALDI sv

LEIVA 5: La diga crolla dopo poco, pochi minuti e la Lazio è già sotto, i suoi compiti si fanno ancora più difficili con gli spazi aperti da coprire. Compartecipa al fraintendimento con Patric che porta al 3-0 bavarese. Ammonito, viene sostituito.

Dal 53’ ESCALANTE 6: In campo col risultato compromesso, si fa rispettare nei tackle. Un buon argine, si guadagna la pagnotta anche mentre tutto crolla.

LUIS ALBERTO 6: Suoi gli spunti migliori, i presupposti per creare qualche pericolo. Serve a Correa il passaggio giusto per il gol, un altro paio di filtranti non vengono gestiti a dovere. Sbaglia pure lui, ma è sicuramente tra i migliori dei biancocelesti.

Dall’81’ AKPA AKPRO sv

MARUSIC 5,5: Parte esterno, al 31’ diventa centrale di sinistra della difesa a tre, un ruolo inedito. Nella ripresa diventa il braccetto opposto. Dimostra comunque di essere in un buon stato di forma, ha più forza nelle gambe degli altri. Il crollo è inevitabile con il resto della squadra.

CORREA 6: Un bel gol, purtroppo quando sul match sono già apparsi i titoli di coda. Nel primo tempo poteva sfruttare meglio (e con più rapidità) occasioni potenziali. Il destro all'angolino rende più onorevole il ko all'Olimpico.

IMMOBILE 5: Alaba lo mura nel primo tempo, Boateng nella ripresa, non riesce mai a scagliare come vorrebbe il tiro verso Neuer. Una volta sola gli riesce la stoccata, il portiere posizionato alla perfezione gli blocca il tentativo.

ALL. INZAGHI 5: Puoi prepararla alla grande, ma se i tuoi ti “tradiscono” con errori madornali… Mancano i 90 minuti in Germania, diventeranno quelli dei saluti alla competizione.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6,5; Süle 6,5, Boateng 6,5, Alaba 6,5, Davies 7; Kimmich 7, Goretzka 7; Sané 7 (Sarr sv), Musiala 7,5 (Choupo-Moting sv), Coman 7 (Hernandez 6); Lewandowski 7. All. Flick 7.