PAGELLE Milan - Lazio: che disastro la difesa! Si "salva" solo Milinkovic

REINA 4,5: Non sono papere, ci mancherebbe. Però siamo alle solite: non c’è una volta che salva il risultato. Leao incrocia, non riesce a opporsi e il Milan sblocca. Gli altri due gol sono deviazioni da pochi passi. Kessié lo spiazza, peccato che non sia un rigore.

HYSAJ 4,5: Una linea composta da tre difensori, poi la sua, tre metri più indietro. Scappa all’indietro e tiene in gioco Leao, è l’episodio che indirizza il match. Strada spianata ai rossoneri, in stagione si è perso il conto degli errori commessi.

Dal 62’ LAZZARI 5,5: Entra a giochi già fatti. Compromessi, purtroppo.

LUIZ FELIPE 4,5: Giallo per un fallo in scivolata, è in ritardo su Theo. Poteva risparmiarselo. Leao lo salta come fosse un birillo e mette al centro per il 2-0 di Giroud. Dieci passi indietro rispetto alla super prestazione di Firenze.

PATRIC 4,5: I primi 10 minuti sono pure promettenti, sembra concentrato e cattivo. Sembra, appunto. Perché poi crolla insieme a tutti gli altri e non riesce ad arginare gli attaccanti del Milan, nemmeno a fare fallo su Giroud che fa una sponda perfetta per il 3-0.

MARUSIC 4,5: Responsabile soprattutto sul tris di Giroud, si addormenta e dimentica di chiudere il cross che arriva dalla parte opposta. Marcature inesistente, neanche molle.

MILINKOVIC 6: Da solo non può fare miracoli. Prova quantomeno a contrastare, a verticalizzare appena ha la possibilità. Suo il lancio per Immobile che è l’unico brivido che corre il Milan. Il collettivo avversario è troppo superiore per poter incidere sull’andazzo della partita.

CATALDI 5: Il filtro stasera non esiste, colpa sua e anche dei palloni scomodi che gli arrivano. Tipo quello di Basic, è una fiondata più che un appoggio. In affanno fino al momento della sostituzione.

Dal 50’ LEIVA 5,5: Quasi un tempo a disposizione, c’è poco da fare. La Lazio comunque perde pure il parziale con lui in campo.

BASIC 4,5: Sbaglia l’appoggio all’indietro che permette al Milan di allungare un risultato già indirizzato poco prima. Fa rimpiangere la scelta di Sarri, se è questo l’equilibrio che tiene fuori Luis Alberto…

Dal 50’ LUIS ALBERTO 5,5: C’è poco da illuminare con la squadra sotto di tre gol. Fa quello che può, pochissimo in un contesto simile.

FELIPE ANDERSON 5: Un solo spunto degno di nota, nel secondo tempo quando se ne va in dribbling con un tunnel. Trova il deserto in area, nessuno da servire. Non si salva dal torpore generale.

Dal 50’ PEDRO 6: Qualche buona giocata, ci prova due volte dal limite, è praticamente impossibile fare di più.

IMMOBILE 5,5: Una sola chance, il tocco sul lancio in verticale di Milinkovic. Vive una serataccia in campo, finisce nel modo peggiore possibile, con un infortunio alla caviglia destra. Dita incrociate, non c’è nessuno che può prendere il suo posto. Nemmeno in allenamento.

Dal 68’ MORO 5,5: Struscia mezzo pallone.

ZACCAGNI 5: Tocca più palloni dei compagni, ma non combina nulla. Un altro che sembra lontano parente dal calciatore visto pochi giorni fa contro la Fiorentina. Rimane in campo tutta la gara, non è un gran merito visto il rendimento.

ALL. SARRI 4,5: Altro che vendetta: in campionato la Lazio era stata dominata a San Siro, oggi avviene il bis del match di inizio Serie A. L’eliminazione, dopo una sfida del genere, è forse la cosa minore.