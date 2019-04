PAIDEIA - Lazio, Patric in clinica: esami strumentali per lo spagnolo - FOTO&VIDEO

PATRIC IN PAIDEIA - Dopo aver archiviato la pratica Sampdoria, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Durante la seduta però si è fermato Patric, alle prese con una noia muscolare: al termine del riscaldamento lo spagnolo ha sentito un fastidio alla coscia sinistra ed è rientrato negli spogliatoi. Intorno alle 14.30 si è presentato in Paideia per svolgere degli accertamenti strumentali. Da valutare le sue condizioni in vista dell'impegno di domenica prossima con l'Atalanta.