Parma - Lazio, il precedente: quando Rocchi diventò una maschera di sangue

PARMA-LAZIO - La Lazio va al Tardini per sfidare un Parma in piena crisi e fresco di cambio di panchina. Via Liverani, si rivede D'Aversa che avrà il compito di migliorale morale e classifica dei gialloblù. La squadra di Inzaghi è tornata alla vittoria contro la Fiorentina ma aspetta ancora tempi migliori per dirsi in salute. In acque decisamente peggiori navigavano le due formazioni nel 2004 quando i biancocelesti erano allenati da Caso e i ducali da Baldini. Il 24 ottobre '04 della sconfitta per 3-1 della Lazio si ricorda soprattutto il brutto incidente capitato a Rocchi dopo il gol.

IL PRECEDENTE - Non vale la pena soffermarsi tanto sulla partita, la prestazione della Lazio è da dimenticare e già dopo 27' il Parma è sul 2-0 con la girata volante di Marchionni e il diagonale chirurgico di Bresciano a battere Sereni. Piuttosto, quello che resta negli occhi è la maschera di sangue che al 37' copre improvvisamente il volto di Rocchi, bravo a girare con un'incornata il cross di Zauri ma sfortunato ad impattare oltre al pallone anche la testa di Paolo Cannavaro. Invece di esultare, l'attaccante si mette in ginocchio e urla di dolore. Lo scontro è violento e apre sul volto dell'ex Empoli una brutta ferita. Con quattro punti di sutura Rocchi resta in campo fino alla fine e assiste al terzo gol di Gilardino, che firma il 3-1 e chiude ogni discorso al Tardini, e al rigore di Morfeo parato da Sereni.

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "La vittoria col Parma come regalo. Mercato? Dipende da Lulic"

Parma - Lazio, Tardini terra di conquiste per i biancocelesti: tutte le statistiche

Torna alla home page