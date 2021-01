RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "La vittoria col Parma come regalo. Mercato? Dipende da Lulic"

FORMELLO - Parola d'ordine: continuità. Simone Inzaghi parlerà alle 13.15 in sala stampa per presentare la trasferta di Parma. L'impegno in campionato, la voglia di centrare un'altra vittoria, il 121esimo compleanno della Lazio: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

In questo momento è giusto dire che conta solo la sostanza e non la forma?

"Penso di sì, sappiamo che abbiamo un po' di ritardo in classifica. Però c'è tempo, con la Fiorentina forse non siamo stati belli come in altre partite non vinte, abbiamo però fatto una bella prova di carattere e concentrazione. Non era semplice per l'avversaria e il momento".

Come sta Caicedo fisicamente e mentalmente?

"Sappiamo che col mercato aperto per tutti gli allenatori è una situazione un po' strana. Ho visto bene il ragazzo, ha fatto un'ottima gara così come a Genova. Per domani dovrò valutare le condizioni di tutti, abbiamo qualche acciaccato e vedremo come si presenteranno alla seduta di oggi".

Come sta la Lazio dal punto di vista fisico? Che si aspetta dal Parma?

"Domani sarà una partita molto difficile, hanno cambiato l'allenatore da pochi giorni, D'Aversa conosce l'ambiente, saprà subito dove mettere le mani. Un ragazzo molto bravo, lo conosco. Mi dispiace per Liverani, è un amico e un ottimo tecnico. Sappiamo che il calcio è spietato. La condizione generale è buona, certo qualche giocatore, per colpa delle assenze, ha dovuto giocare più di altri. Valuterò tutti nell'allenamento che manca".

Come sta Luiz Felipe? Chiarimento con Pereira?

"Luiz ha una problematica alla caviglia da Frosinone, ha ricevuto un intervento durissimo che gli ha fatto perdere tempo. Lui è generosissimo, ha voluto anticipare il recupero, domenica ha preso un giallo evitabile. Sto cercando di alternarlo il più possibile, non vorrei che dovesse rifermarsi. Con Pereira abbiamo già parlato dopo la Fiorentina, tutti vorrebbero dare il proprio contributo, anche Cataldi, Parolo, tutti gli altri. È un ragazzo di cui sono molto contento, sta cercando di ambientarsi velocemente, siamo soddisfatti di lui. Quando ho gli attaccanti cerco di metterlo in un'altra posizione, con Milinkovic e Luis Alberto però è difficile trovare spazio. Lui comunque dà segnali positivi. Domenica eravamo insieme dopo la gara, non ci sono problemi".

Settimana del possibile rilancio?

"Settimana importante, non guardo troppo in là, dobbiamo essere bravi a vedere la gara successiva. Focus solo sul Parma, ha ottimi giocatori, è la classica partita trappola. Dovremo farci trovare pronti".

Lulic come sta? Condiziona il mercato?

"Lo sanno tutti quanto sia importante, è il nostro capitano, un giocatore che con me in 4 anni sarà mancato due volte. Ha avuto una problematica importante, adesso siamo soddisfatti di come sta lavorando, secondo me siamo a buon punto, lo aspettiamo a braccia aperte, un giocatore che dentro e fuori si fa sentire sempre con le giuste maniere. Un giocatore che io, staff e tifosi aspettiamo, sono convinto che tornerà ad aiutarci. Sul mercato c'è un confronto continuo, normale che molto dipenda dal nostro capitano, ma in questi ultimi 3 giorni l'ho visto sulla via del recupero".

Desiderio per il 121esimo compleanno della Lazio?

"In questo momento mi viene da dire la vittoria di domani, è la più importante per noi ora. Compie gli anni la Lazio, insieme alla squadra vorremmo regalare alla società e ai nostri tifosi una vittoria importante. I tifosi ci mancano, sappiamo cosa sono per noi, mi viene in mente la partita dell'anno scorso a Parma, una bella giornata tutti insieme, spero tornino al più presto".