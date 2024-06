Pedro conferma: "Rimango alla Lazio! Ho avuto offerte dalla Spagna, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Pedro ha rotto il silenzio e svelato il suo futuro. In un'intervista rilasciata ai microfoni di EL DÍA, l'attaccante della Lazio ha confermato che rimarrà un altro anno in biancoceleste come previsto dal suo contratto. Da tempo si parlava del suo possibile addio, in accordo con la società, o di un suo ritorno in Spagna. Non sembra essere questa l'estate giusta, però. Ecco ciò che ha detto: "Offerte dalla Spagna? Ce ne sono state alcune. In questo momento è complicato, ma mi piacerebbe ritirarmi nel mio paese. Giocherò un altro anno alla Lazio. La verità è che non vedo l'ora di iniziare il ritiro tra poche settimane. Mi alleno più che posso nel pomeriggio per partire bene, con molta forza".