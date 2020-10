PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio, rialzare la testa: l'anteprima del match

Dopo la sonora sconfitta nel derby, la Lazio Primavera di Menichini torna in campo per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Obiettivo rialzare subito la testa: i biancocelesti affronteranno al Franchi di Firenze la Fiorentina. Stessi punti in classifica per le due formazioni (6), con i viola che però hanno una partita da recuperare rispetto ai biancocelesti. Due vittorie e due sconfitte per i ragazzi di Alberto Aquilani, arrivato in sostituzione di Bigica. I capitolini invece hanno collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta.

6° turno del campionato Primavera 1 TIM

Fiorentina - Lazio

Venerdì 29 ottobre 2020, ore 14.30, Stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3) - Luci; Gentile, Dutu, Dalle Mura, Pierozzi; Bianco, Fiorini, Krastev; Montiel, Spalluto, Agostinelli. A disp. Ricco, Quirini, Gabrieli, Corradini, Neri, Sacchini, Milani, Di Stefano, Sene, Tirelli, Toci. All. Alberto Aquilani.

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Shehu; Moro; Nimmermeer, Cerbara. A disp.: Pereira, Peruzzi, Pica, T. Marino, Migliorati, Pino, Nasri, Marinacci, Castigliani, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Gino Garofalo (sez. di Torre del Greco)

Assistenti: Andrea Bianchini e Amedeo Fine.