PRIMAVERA - Gonzalez non si ferma più: battuto lo Spezia 1-2

Nove gol in otto partite. Diego Gonzalez è il simbolo di una Lazio che non si ferma più e che viaggia a vele spiegate verso la promozione diretta in Primavera 1. Tutti e due i gol portano il timbro del paraguaiano che punisce lo Spezia prima su rigore al 34’, poi al culmine di un’azione corale perfetta al 75’. Nella prossima giornata i biancocelesti ospiteranno, per l’ultimo appuntamento tra le mura di Formello, il Cosenza.

Campionato Primavera 2 | 28ª giornata, girone B

Sabato 29 aprile 2023, ore 15:00

Centro Sportivo Ferdeghini, La Spezia

SPEZIA (4-3-1-2): Plaia; Salerno (46' Manfrone), Piccioli, Benvenuto, Giorgeschi; Garzia (80' Loffredo), Pedicillo, Leoncini; Lari (63' Di Giorgio); Candelari (71 Beccarelli), Delorie (80' Fontanarosa). A disp.: Mascardi, Gaggini, Cappelli, Bonaccorsi, Brisciani, Sacko, Scieuzo. All.: Giuseppe Vecchio

LAZIO (4-3-1-2): Magro; Floriani M., Dutu, Ruggeri Bedini; Milani, Coulibaly Di Tommaso; Napolitano (80' Petta); Sana Fernandes, Gonzalez. A disp.: Maliszewski, Martinelli, Cesari, Campagna, Serra, G. Rossi, Cogo, Bigonzoni, A. Rossi, Crespi, Colistra. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Gianluca Renzi (sez. Pesaro)

Assistenti: Elia Tini Brunozzi- Matteo Lauri

Ammoniti: Giorgeschi, Pedicillo, Manfrone (S) Di Tommaso (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Un nuovo minuto di recupero.

90' - 5 minuti di recupero.

90' - Giorgeschi accorcia le distanze.

80' - Primo cambio per Sanderra: fuori Napolitano, al suo posto entra Petta.

80' - Doppio cambio per lo Spezia: fuori Garzia e dentro Loffredo. Esce anche Delorie, entra Fontanarosa.

76' - Miracolo di Magro sul doppio tentativo nel giro di pochi secondi dello Spezia che cerca di rialzare la testa.

75' - GOOOOOOOLLLLL LAZIOOOOOOOOO! Ancora Diego Gonzalez si prende gli applausi: grande giocata di Floriani che mette la palla in area dove il paraguaiano non sbaglia.

71' - Vecchio cambia ancora: Beccarelli prende il psoto di Candelari che avverte un po' di crampi.

69' - Bravo Magro a farsi trovare pronto sull'assalto dello Spezia. I biancocelesti hanno bisogno di una rete per stare più tranquilli.

63' - Nuovo cambio nello Spezia: Di Giorgio entra al posto di Lari.

59' - Giallo per Manfrone che ferma irregolarmente Sana Fernandes.

53' - Occasione per lo Spezia con Candelari che stacca di testa. Il pallone finisce sul fondo.

50' - Alla battuta andrà Candelari, sfera che sbatte su Napolitano in posizione da coccodrillo. Rimessa ancora per lo Spezia.

49' - Punizione per lo Spezia per fallo su Bedini. Posizione al limite dell'area.

46' - Primo cambio per lo Spezia: fuori Salerno, dentro Manfrone.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - 1 minuto di recupero.

44' - Punizione per lo Spezia da posizione interessate: Pedicillo alla battuta, pallone che finisce alto sopra la traversa.

41' - Giallo per Di Tommaso.

34' - GOOOOOOOLLLL LAZIOOOOO! Dagli 11 metri va Diego Gonzalez che non sbaglia!

34' - Calcio di rigore per la Lazio! Renzi non ha dubbi, è fallo su Napolitano.

30' - Alla battuta va Gonzalez: tiro col sinistro, pallone deviato dalla barriera. Sarà rimessa dal findo.

29' - Giallo per Giorgeschi per fallo su Napolitano. Punizione per la Lazio.

28' - Occasionissima per la Lazio con Napolitano che sembra aver scaldato i piedi. Ora è la Lazio ad essere più pericolosa dopo aver preso le misure per i primi 20 minuti.

25' - Primo tentativo di assalto della Lazio con Diego Gonzalez. Plaia costretto a distendersi mandando il pallone in angolo.

18' - Spezia molto aggressivo in questi ultimi minuti. Quache errore di troppo della Lazio costringe Magro ad intervenire sui tentativi avversari.

12' - Ritmi che provano ad alzarsi. Per ora l'unica occasione importante è dei padroni di casa.

7' - Destro di Calendari che con potenza impensierisce e non poco la squadra di Sanderra. La sfera esce di un briciolo fuori dalla porta.

4' - Primi minuti di studio per le due quadre che cercano i varchi giusti per colpire.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Mancano solo tre partite al fischio finale della regular season di Primavera 2, nella quale la squadra di Stefano Sanderra ha dominato per larga parte del campionato. Tre sole giornate per realizzare l'obiettivo promozione, per tornare lì dove osano le aquile. Oggi la terra ligure ospiterà un match fondamentale per il destino sia dello Spezia, attualmente al quarto posto a 45 punti e per quello della Lazio che, senza lo squalificato Balde e Crespi che non ha ancora risolto i problemi muscolari, avrà bisogno dei 3 punti per fortificare la sua posizione in vetta e avvicinarsi di un passo alla realizzazione del sogno.