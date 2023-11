PRIMAVERA | Lazio, al Fersini passa il Feyenoord: qualificazione a rischio

Non basta una buona Lazio al Fersini, non basta il gol del momentaneo pareggio di Bordon. Al Fersini vince il Feyenoord grazie alle reti di Sliti, Groen e del subentrato Rust che chiude ogni discorso di rimonta. I biancocelesti, che recriminano per un rigore non fischiato sul 2-1, rischiano di compromettere la propria qualificazione, la quale sarà decisa nella partita tra Celtic e Atlético Madrid in programma alle 16.00. Gli oandesi, grazie a questi tre punti, volano a quota 10, biancocelesti fermi a due.

UEFA Youth League | IV giornata, gruppo E

Martedì 7 novembre 2023, ore 14:00

Stadio Mirko Fersini, Formello

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Nazzaro, Bordon, Napolitano; Yordanov, D’Agostini, Sana Fernandes

A disp.: Magro, Sardo, Petta, Serra, Sulejmani, Bigotti, Zazza

All.: Stefano Sanderra

FEYENOORD (4-3-3): Ka; Givairo, Djomar, Marouane, Jan; Gjivai, Zepiqueno, Thijs; Aymen, Nesto, Leo

A disp.: Tim, Bjorn, Lugene, Zino, Fabiano, Ayoub, Troy

All.: Robin Van Persie

Arbitro: Miguel Nogueira (POR)

Assistenti: Hugo Manuel Freire Marques (POR) - Francisco Joao Serra Jorge Pereira (POR)

IV ufficiale: Federico La Penna (ITA)

Ammoniti: 56` Milani (L), 57` Sanà Fernandes (L), 69' Plug (F), Ouarghi (F)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio al Fersini. Il Feyenoord batte una buona Lazio.

90'+4' Rust chiude la partita. L'attaccante del Feyenoord soffia palla a Sana Fernandes e dal limite lascia partire un destro su cui Renzetti non è impeccabile.

90'+2' Ammonito Ouarghi per un intervento duro su Sardo.

90' Ci saranno 50' di recupero.

88' Clamoroso errore di Nogueira che ammonisce Sardo per simulazione. Il giocatore biancoceleste viene steso in area di rigore da Ka, ma per il direttore di gara non c'è stato nessun contatto.

86' Sanderra di affida a Serra e Bigotti che prendono il posto di Napolitano e Yordanov.

84' Secondo cambio per il Feyenoord: Sliti lascia il posto a Ouarghi.

75' Cambia anche Van Persie: fuori l'autore del gol Groen, dentro Rust.

74' Altra clamorosa occasione per la Lazio! Sardo, appena subentrato, fallisce un tap-in da pochi passi dopo un'ottima azione di Napolitano.

71' Altri due cambi per Sanderra: Zazza e Sardo prendono il posto di Bedini e Nazzaro

70' Punizione dai venti metri di Sana Fernandes che cerca l'incrocio con il destro, ma non lo inquadra di poco.

69' Plug è il primo ammonito del Feyenoord.

68' Lazio a un passo dal pareggio! Cross di Sana Fernandes dalla destra che trova sul secondo palo Dutu, il destro al volo del centrale viene respinto sulla linea dal difensore!

66' Raddoppio del Feyenoord. Si riportano in vantaggio gli ospiti con Groen, bravo a girare in rete l'assist del compagno dalla destra.

64' Primo cambio per Sanderra che manda in campo Sulejmani al posto di D'Agostini.

58' Secondo tempo sulla falsa riga del primo. Le due squadre si fronteggiano senza paura, ma ad avere la meglio sono le difese che limitano la partita a una serie di botta e risposta senza conclusioni verso la porta. Sanderra e Van Persie, intanto, mandano a scaldare i primi elementi.

57' Ammonito anche Sana Fernandes.

56' Giallo per Milani.

45' Inizia il secondo tempo. Nessun cambio per i due allenatori.

PRIMO TEMPO

45' Termina in parità un primo tempo divertente e giocato ad altissimo ritmo.

39' Lazio a caccia del vantaggio. Sana Fernandes dà il via alla ripartenza, il suo filtrante per D'Agostini, sporcato dal difensore, manda alla conclusione il centravanti che, però, chiude troppo e non trova lo specchio.

33' Renzetti e Ruggeri salvano la Lazio. Ottima l'uscita del portiere sul corner di Sliti, destinato a un compagno al centro. Sulla respinta si fiondano gli olandesi che provano la conclusione dal limite con Gjivai, ma l'intervento del difensore è fondamentale per salvare la porta.

25' GOOOOOL! Bordon! Calcio d'angolo perfetto di Sana Fernandes che pesca il compagno tutto solo sul secondo palo, bravo a deviare in porta l'assist del portoghese. Seconda rete consecutiva del brasiliano, dopo quella della partita di andata!

19' Partita a ritmi molto alti, ma priva di occasioni. Gli olandesi sono andati a segno sull'unica palla gol del match, Lazio che fatica nel rendersi pericolosa.

7' Gol del Feyenoord. Sliti riceve sul centro-sinistra e lascia partire un mancino a girare che si infila sotto all'incrocio, imparabile per Renzetti.

1' Fischia l'arbitro: inizia la partita al Fersini!

Torna la Youth League a Formello. Dopo l'incredibile rimonta dello Sportcomplex Varkenoord, la Lazio di Sanderra torna ad affrontare i pari età del Feyenoord al Mirko Fersini. I biancocelesti, reduci dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria, affronteranno la sfida odierna con l'obiettivo di aggiustare la classifica che li vede penultimi con due punti, a quattro misure di distanza dall'Atlético Madrid secondo e distante cinque dagli olandesi.