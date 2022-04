PRIMAVERA - Lazio, la regular season finisce malissimo! A Pisa termina 2-1

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Si chiude con una sconfitta la regular season della Lazio, caduta troppe volte in questo fine campionato. Prestazione contro il Pisa assolutamente non soddisfacente: la vittoria dei toscani è firmata Coulibaly che si regala doppietta con le reti al 28’ e al 56’. A nulla serve il rigore trasformato da Tare nei minuti finali. I ragazzi di Calori concludono il girone di ritorno provvisoriamente in terza posizione a 44 punti dietro a Cesena e Frosinone che si sono sfidate proprio oggi in un match che ha visto trionfare i ciociari per 2-1. Nel prossimo turno i capitolini riposeranno e inizieranno a scaldare i motori in vista dei play off per puntare, anzi per conquistare la promozione in Primavera 1. Lì dove meritano di essere. Lì dove osano le aquile.

Campionato Primavera2 | 12ª giornata di ritorno, girone B

Sabato 16 aprile 2022, ore 15:00

Centro Sportivo San Cataldo Principale, Pisa

PISA (4-3-1-2): Falsettini; Biagini, Spina, Macchi, Ceccanti (89' Nannetti); Aliboni (79' Stanic), Letri (77' Matteoli), Coulibaly (77' Innocenti); Andreano; Pecchia (46' Signorini), Panattoni. A disp.: Luci, Fischer, Lioci, Sebastiano, Nannetti, Mendes, Cecilia, Stigliano. All.: Marco Masi

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Adeagbo, Kane (60' Bedini), Marinacci (72' Quareima); Ferrante (90+4' Nasri), Ferro, Bertini; Adjaoudi (72' Schuan); Tare, Mancino. A disp.: Morsa, Quaresima, Nasri, Perroni. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Mattia Caldera (sez. Como)

Assistenti: Marco Pilleri - Emanuele Fumarulo

Ammoniti: Letri, Massil, Falsettini (P)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio.

90'+4 - Ultimo cambio per la Lazio: fuori Ferrante, dentro Nasri.

90+3' - GOL LAZIO!!!!! Calcio di rigore per la Lazio conquistato da Schuan: sul dischetto va Etienne Tare che riapre il match.

90' - 3 minuti di recupero concessi.

89' - Ultimo cambio per il Pisa: fuori Ceccanti, dentro Nannetti.

86' - Palo colpito da Panatto. Lazio estremamente in difficoltà in questi ultimi minuti.

79' - Fuori Aliboni a terra per crampi, dentro Stanic.

77' - Cambia anche Masi: fuori Letri, al suo posto subentra Matteoli. Fuori anche Coulibaly, dentro Innocenti.

72' - Ultimi cambi disponibili per i biancocelesti data l'emergenza in panchina: fuori Massil, dentro Schuan. Fuori Marinacci, al suo posto Quaresima.

71' - Massil salta un avversario e viene strattonato per i capelli da Letri che si prende il giallo. Ammonizione anche per il laziale che si era innervosito.

69' - Corner per il Pisa: alla battuta va Andreano, la sfera viene immediatamente riconquistata dalla Lazio che si riprende la posizione.

60' - Cambio per Calori: fuori Kane, dentro Bedini.

56' - Velocissima ripartenza del Pisa. Panattoni prova lo scavetto per beffare Moretti, sulla ribattuta arriva Coulibaly che si regala la doppietta.

53' - Altro squillo di Coulibaly che mostra di essere in grande forma oggi. Moretti è costretto ad immolarsi.

50' - Calcio di punizione da posizione interessante conquistato da Bertini. Sul pallone va proprio il capitano, il tiro a giro finisce di un soffio al lato del pallone, complice anche una leggera deviazione.

46' - Si riparte con i toscani in vantaggio. Primo cambio per Masi: fuori Pecchia, dentro Signorini.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Duplice fischio. Termina il primo tempo.

45' - 1 minuto di recupero concesso.

41' - Corner per la Lazio battuto da Bertini, il sinistro di Marinacci finisce facile nelle mani di Falsettini.

38' - A terra un giocatore del Pisa. Necessario l'intervento dello staff medico.

32' - Prova il tiro di potenza Bertini dopo un'ottima azione personale, sfrutta un rimpallo a favore ma non trova lo specchio della porta.

28' - Vantaggio del Pisa con Coulibaly che tira dalla distanza e trova l'incrocio dei pali.

17' - Pericolissimo ancora Panattoni che continua a scaldare i motori sferrando colpi pericolosissimi ma non letali.

11' - Pericoloso il Pisa che prova il tiro con Panattoni in un paio di occasioni, la sfera finisce di poco lontano dal palo entrambe le volte.

9' - Corner per la Lazio che sembra essersi svegliata all'improvviso: pallone spazzato bene dalla difesa.

6' - Doppio corner per i padroni di casa: alla battuta va Andreano, il mancino troppo basso finisce sul fondo.

4' - Pisa molto propositivo in questi primi minuti.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Un saluto da Lavina Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Lazio gara valida per la 12ª giornata del campionato di Primavera 2. I ragazzi di Calori, matematicamente ai play off, sono impegnati oggi nella sfida contro il Pisa per quello che sarà l’ultimo appuntamento della regular season biancoceleste. Con un'eventuale vittoria i capitolini si porterebbero a quota 47, alle spalle del Cesena (a +9) ormai imprendibile e sicura di un posto in Primavera 1 nella prossima stagione. Attenzione al Frosinone, attualmente a -1 che oggi se la vedrà proprio contro gli emiliani.