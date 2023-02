PRIMAVERA - Lazio, la vetta è tua! Il rigore di Balde innesca la festa biancoceleste

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Vittoria fondamentale per la Lazio Primavera che si prende per ora il primo posto della classifica. Partita spigolosa contro un buon Monopoli: i pugliesi lottano su ogni pallone ma nulla possono fare sul penalty concesso ai biancocelesti al 57’. Balde lo conquista e lo tira: a distanza di 9 anni un Balde torna a segnare con la maglia della Primavera biancoceleste. Buona prestazione della squadra di Sanderra (oggi a casa per un mal di schiena, sostituito dal suo secondo Barraco), costretta a giocare in inferiorità numerica dal 27’ per il rosso diretto a Dutu. Nella prossima giornata la Lazio ospiterà la Salernitana.

Campionato Primavera 2 | 17ª giornata, girone B

Sabato 4 febbraio 2023, ore 11:30

Stadio Madonna d'Altomare, Polignano a Mare (BA)

MONOPOLI (4-3-1-2): Sibilano; Di Rienzo, Sorgente, Bottalico, Andrisani; Mazzotta, Cutrone, De Vietro (74' Tataru); Daali (65' Demichele); Simone, Collocolo. A disp.: Bevilacqua, Pavone, Beniti, Biundo, Campitiello, Grassi, Langellotto, Liso, Meliddo, Mezzapesa. All.: Domenico Caricola

LAZIO (4-3-3): Magro; Floriani Mussolini, Dutu, Pettam Bedini (85' Milani); Bertini, Coulibaly (70' G. Rossi), Di Tommaso; Balde; Crespi (85' Bigonzoni), Sana Fernandes (28' Cesari). A disp.: Maliszewski, Martinelli, Napolitano, Colistra, A. Rossi, Cogo. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Maria Marotta (sez. di Sapri)

Assistenti: Spartaro - Aniello

Ammoniti: Daali, Simone (M); Petta, Crespi (L)

Espulsi: Dutu (L)

90'+4 - Triplice fischio! Vittoria di misura importantissima per la Lazio.

90' - Marotta concede 4 minuti di recupero.

89' - Crampi per Petta.

87' - Corner per il Monopoli: Cutrone dalla bandierina, pallone sul primo palo, anche stavolta Magro non si lacia beffare e fa suo il pallone.

85' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Bedini e dentro Milani. Bigonzoni invece entra al posto di Crespi.

82' - Tenta Bertini dalla distanza che cerca il gol con il destro. Sibilano fa sua la sfera.

79' - Angolo per i padroni di casa: Simone dalla bandierina tenta il tiro, Magro blocca senza tanti problemi.

74' - Cambia ancora il Monopoli: entra Tataru al posto di De Vietro.

70' - Cambia anche Barraco: fuori Coulibaly, dentro Giordano Rossi.

67' - Proteste vivaci della panchina dei padroni di casa: Cesari scivola in area, Demichele cade a terra, per Marotta non c'è rigore.

65' - Primo cambio per il Monopoli: entra Demichele al posto di Daali.

58' - Alla battuta del rigore va proprio Balde: LAZIO IN VANTAGGIOOOOOOO! Primo gol in biancoceleste per l'ex attaccante della Nocerina.

57' - Calcio di rigore per la Lazio! Balde anticipa l'avversario e si fa atterrare.

55' - Giallo per Crespi.

52' - Lazio più reattiva grazie alle sgasate di Floriani Mussolini, oggi con la fascia da capitano al braccio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - 1 minuto di recupero concesso da Marotta.

35' - Giallo per Simone. Indubbio il fallo commesso su Petta.

33' - Punizione stavolta per la Lazio: anche in questo caso la posizione è molto invitante. Lo specialista Bertini si incarica della battuta, tiro potente ma Sibilano fa sua la sfera.

30' - Punizione da posizione interessante per il Monopoli: Cutrone alla battuta, tenta il tiro ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

28' - Cambio forzato per la Lazio: esce Sana Fernandes, dentro Simone Cesari.

27' - Calcio di punizione per il Monopoli. Rosso diretto per Dutu: l'arbitro ci pensa un attimo e lo valuta fallo da ultimo uomo.

24' - Sana Fernandes fermato in ripartenza da Daali. Anche il pugliese si becca il giallo.

22' - Giallo per Petta e punizione per il Monopoli.

20' - Monopoli molto aggressivo in questa prima parte di primo tempo. Lazio costretta a combattere duramente sulla linea di centrocampo.

11' - Colpo al volto per Mazzotta, costretto a uscire dal campo.

8' - Punizione per la Lazio ottenuta da Crespi: Bertini alla battuta, Bottalico allontana, Sana Fernandes ci riprova ma il pallone finisce in fallo laterale.

3' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Monopoli - Lazio, gara valida per la 2a giornata del campionato di Primavera 2. I capitolini sono "inciampati" nella scorsa giornata contro l'Ascoli: le due squadre si sono dovute accontentare di un pareggio che le ha obbligate a condividere ancora la testa della classifica. Oggi, i biancocelesti dovranno fare i conti con la pesante assenza di Fabio Ruggeri, out per squalifica. Assente anche mister Sanderra per un mal di schiena che l'ha costretto a rimanere a casa. Barraco al suo posto guiderà le giovani aquile.