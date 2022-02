PRIMAVERA - Lazio, manita ai danni della Salernitana. La vetta è sempre più biancoceleste

Cinque gol, cinque vittorie una dopo l’altra. Questa Lazio inarrestabile mette le radici sulla vetta della classifica con 35 punti, quattro in più del Cesena oggi a riposo. Il vantaggio è firmato Crespi al 33’ che si regala anche la gioia della doppietta al 48’. Il tris è invece tutto merito di Shehu, che al 59’ corona con il gol una partita da incorniciare. Crespi non sembra ancora soddisfatto e al 63’ si porta a casa il pallone segnando la tripletta. Chiude i giochi Troise all’80’ mettendo definitivamente in ginocchio una Salernitana stremata. Nella prossimo turno i ragazzi di Calori saranno impegnati in casa della Ternana.

Campionato Primavera2 | 3ª giornata di ritorno, girone B

Sabato 12 febbraio, ore 14:30

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Floriani M., Adeagbo, Santovito, De Santis (56' Marinacci); Ferro (72' Troise), Bertini (72' Ferrante); Shehu, Adjaoudi, Mancino (56' Castigliani); Crespi (64' Tare). A disp.: Furlanetto, Morsa, Pollini, Kane, Muhammad Schuan, Coulibaly, Nasri. All.: Alessandro Calori

SALERNITANA (4-3-2-1): Sorrentino; Siena (56' Saponara), Motoc, Tumminelli, Marangoni; De Lorenzo (66' Cipriani), Iervolino, Bammacaro; Cannavota (66' Giliberti), Lanari (79' Iuliano); Guida. A disp.: Vitolo, Guerra, Gallo, Celia, Castellano. All.: Gianluca Procopio

Arbitro: Luca Cherchi (sez. Carbonia)

Assistenti: Giacomo Monaco - Maurizio Barbiero

Ammoniti: Bertini (L), Motoc (S), Santovito (L).

Marcatori: 33', 48', 63' Crespi (L), 59' Shehu (L), 80' Troise (L)