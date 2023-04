PRIMAVERA - Lazio - Pescara 5-1: Gonzalez e Crespi show, Manita al Fersini!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera2 | XXIII giornata, girone B

Sabato 8 aprile 2023, ore 15:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO - PRIMAVERA 5-1 (4' e 11' Gonzalez, 14' Colarelli, 43' e 77' Crespi, 57' Bertini)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu (64' Petta), Ruggeri, Milani; Bertini, Coulibaly (85' Cesari), Di Tommaso (80' Rossi), Gonzalez, Crespi (80' Napolitano), Balde (64' Fernandes).

A disp.: Maliszewski, Renzetti, Campagna, Bigonzoni, A. Rossi, Serra.

All.: Stefano Sanderra

PESCARA (4-2-3-1): Di Carlo; Postiglione (80' Didio), Staver, Giannini (40' Lodovici), Cappello; Colarelli, Mehic; Andreassi, Casciano, Gatto (80' Gallucci); Zeppieri (60' Barbosa)

A disp.: Barretta, Aloisi, Morleo, Palazzese, Faiella, Berardi, Barbosa, Gallucci, Dei Rocini, Didio.

All.: Ledian Memushaj

Arbitro: Valerio Pezzopane (Sez. L’Aquila)

Assistenti: Spina-Palla

Ammoniti: 25' Dutu, 39' Postiglione, 49' Meich, 60' Cappello.

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio dell'arbitro: finisce il match.

90'+2' Ennesima sovrapposizione di Milani, Napolitano cerca l'eurogol!

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

85' Un altro cambo per la Lazio: entra Cesari al posto di Coulibaly.

82 Anticipo di pregevole fattura e inserimento di Milani, ma l'arbitro fischia l'off-side.

80' Si concretizzano ora le due mosse di Sanderra: Rossi e Napolitano. Tre calciatori del Pescara entrano in campo: Aloisi, Gallucci (Gatto) e Didio (Postiglione)

78' A breve due sostituzioni per la Lazio: Rossi e Napolitano al posto di Di Tommaso e Crepi.

77' GOOOOOOOOOOOOOL! 20 in campionato, sesta doppietta in carriera e quinto gol della Lazio. È anche Crespi-show! Strepitoso anche l'assist di Gonzalez, e più in generale l'intera azione di squadra.

76' Gonzalez, passaggio corto all'indirizzo di Crespi che però viene chiuso. Riparte Coulibaly da fallo laterale.

73' Di Tommaso fa tutto da solo, ma poi fa anche fallo: riparte il Pescara. Pronte per la Lazio altre due sostituzioni.

70' Calcio d'angolo Lazio: va Bertini sul primo palo, c'è un fallo di mano secondo l'arbitro. Arrivano le proteste dei biancocelesti, riparte Barbosa.

64' Primi cambi per Sanderra: entrano Petta e Sana Fernandes, escono Dutu e Balde.

60' Cambio Pescara: esce Zeppieri, al suo posto Barbosa.

60' Bersagliato Gonzalez, che subisce nuovamente fallo, questa volta da Cappello, che viene ammonito.

57' GOOOOOOOOOOOOL! Bertini in gol e poker della Lazio. Giocata in velocità dei biancocelesti, Balde chiama in causa Bertini che s'inserisce bene e mette la palla alle spalle di Di Carlo.

55' Gonzalez può proseguire il match: rientra in campo.

54' Gonzalez colpito duro, l'arbitro applica la norma del vantaggio ma, conclusa l'azione, non sanziona comunque l'avversario. Staff medico biancoceleste per potersi accertare delle condizioni del paraguaiano.

51' Balde mette una palla in mezzo all'area, Crespi è dentro l'area piccola e tenta di arrivare sulla palla, senza però riuscire a calciare. Qualche dubbio sulla posizione dell'attaccante, forse in off-side.

50' Crespi ci prova ancora con una conclusione di potenza, che però si perde alta sopra la traversa.

49' Fallo su Di Tommaso, l'arbitro sanziona Meich, in retto ritardo sull'avversario.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Pescara.

PRIMO TEMPO

45'+2' Arriva il duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio - Pescara.

45' Comunicato in questo momento il recupero: si giocherà per altri due minuti.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Arriva il terzo gol della Lazio: Crespi mette la firma sul tabellino! Pallone perfetto di Balde, che sterza e serve il compagno. L'attaccante conclude di prima, Di Carlo la tocca ma la palla va dentro.

43' Calcio di punizione per il Pescara che resta viva e in partita: non ci arriva Andreassi, recupera la Lazio.

40' Pronto il primo cambio obbligato della partita: non ce la fa Giannini, che esce in barella, entra al suo posto Lodovici.

39' Giocatore del Pescara a terra, Crespi prosegue. Ci sono le polemiche degli avversari, arriva l'ammonizione nei confronti di Giannini.

38' Balde va alla conclusione di potenza: provvidenziale l'intervento di Di Carlo.

35' Azione veloce: Balde penetra in area di rigore, si perde un po' la Lazio che non finalizza l'ultimo passaggio.

33' Gonzalez dentro per Crespi, allontana Postiglione. Ci prova Bertini dalla distanza, la conclusione è fuori misura. Ma la Lazio ha ripreso in mano il pallino del gioco.

32' Colpo di testa di Dutu, Di Carlo fa sua la palla in due tempi.

31' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Barraco, membro dello staff tecnico della Lazio Primavera.

30' Idea in verticale di Bertini per lo stesso Balde, si chiude bene la retroguardia abruzzese.

29' Taglio di Crespi per Balde, che però vanifica la potenziale occasione della Lazio. Recuperano gli avversari, che ripartono.

25' Ripartenza Pescara interrotta dall'intervento di Dutu, che rimedia il cartellino gallo, la prima ammonizione del match.

23' Continua il buon momento degli ospiti: traversone in area di rigore, ma per fortuna della Lazio è fuori misura. Rinvio di Magro.

21' Crespi cerca Gonzalez di tacco, ma l'uno-due non si conclude. Riparte il Pescara.

18' Ancora Pescara con Gatto, che controlla e tira: la sua conclusione dal limite dell'area di rigore si perde di pochissimo in out.

16' Il Pescara ci prova ancora dopo il gol di qualche secondo fa: è bravo Magro questa volta a parare in due tempi.

14' Il Pescara riapre la partita. Controllo orientato di Magro, la palla scivola di qualche metro, sul rimpallo è sfortunato il portiere della Lazio, che subisce il gol di Colarelli.

13' Va Gonzalez dalla bandierina all'indirizzo di Ruggeri che salta più in alto di tutti e colpisce di testa: la palla si perde al lato della porta.

12' La Lazio vicina al tris. Questa volta ci prova anche Crespi, che tira una sassata. La palla colpisce la traversa, ma c'è deviazione avversaria. Sarà corner per i biancocelesti.

11' GOOOOOOOOOOOOOOL! Doppietta di Gonzalez, la Lazio fa il 2-0! Imbucata vincente della Lazio, il paraguaiano salta tutti, anche il portiere. La finta, il controllo e la conclusione in rete!

10' Ci prova anche il Pescara. Traversone di Mehic, colpo di testa di Zeppieri: la palla finisce al lato della porta.

8' Gonzalez toccato duro dal pestone di un calciatore avversario: sarà calcio di punizione per la Lazio.

7' Gonzalez fa viaggiare Di Tommaso, che conquista il fallo laterale. La squadra di casa rimane, in questo momento della sfida, praticamente sempre in possesso palla.

4' GOOOOOOOOOOOOOL! La sblocca Gonzalez! Lazio in vantaggio alla prima sortita offensiva. Bella palla in verticale di Balde, glaciale il nuovo acquisto biancoceleste, che mette la palla alle spalle di Di Carlo!

2' La Lazio parte forte e ci prova subito con Bertini: la conclusione finisce in out.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Pescara.

