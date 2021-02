PRIMAVERA - Lazio, tris dell'Atalanta: biancocelesti ancora penultimi

Disastro Lazio! Un solo punto ottenuto nel 2021 e penultimo posto in classifica per i giovani di Menichini in piena zona retrocessione. I biancocelesti impalpabili contro l'Atalanta, resistono un tempo alle offensive bergamasche, con un po' di fortuna grazie ai legni che salvano due volte sulle conclusioni a botta sicura di Vorlicky. Nella seconda frazione invece, in sei minuti i padroni di casa ne siglano tre. Doppietta di Kobacki e rete proprio di Vorlicky, sulle quali Furlanetto non può nulla. A preoccupare è soprattutto la fase offensiva. Solo due reti segnate in cinque partite, nella sconfitta per 6-2 contro l'Empoli. Senza Raul Moro le giovani aquile continuano a faticare a trovare la via del gol. Menichini è chiamato a un'impresa per rialzare le sorti di una stagione che ora diventa a tutti gli effetti preoccupante.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 11ª giornata

Atalanta - Lazio 3-0 (47', 52', Kobacki, 53' Vorlicky)

Domenica 21 febbraio 2021, 12:30

C.S. Bortolotti, Zingonia (BG)



ATALANTA (4-3-3) Gelmi, Renault, Ceresoli, Sidibe, Scanagatta, Scalvini, Grassi, Gyabuaa, Italeng, Vorlicky, Kobacki. A disp.: Dajcar, Sassi, Hecko, Bonfanti, D. Mehic, A. Mehic, De Nipoti, Giovane, Ghisleni, Rosa. All.: Massimo Brambilla.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Novella, Franco, Pica (77' Migliorati); Floriani Mussolini, Bertini, A. Marino (54' Czyz), Shehu (77' Guerini), Ndrecka; Cerbara, Tare (57' Nasri). A disp.: Peruzzi, Zappalà, Zaghini, T. Marino, Cesaroni, Ferrante. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Marco D'Ascanio (sez. Ancona)

Ass.: Teodori - Munerati

Ammoniti: Scalvini (A)

FINE SECONDO TEMPO

90'+3 - Termina qui il match. Game over a Zingonia.

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Inserimento in area di De Nipoti che calcia ma trova Furlanetto pronto a respingere.

88' - Ultimo cambio Atalanta: fuori Gyabuaa e dentro Mehic nell'Atalanta.

87' - Colpo di testa di Migliorati sugli sviluppi di un corner, pallone di poco alto sopra la traversa.

84' - Cambia l'Atalanta dentro Giovane e Bonfante al posto di Scalvini e Kobacki.

81' - Atalanta a un passo dal quarto gol. Italeng supera Furlanetto, poi calcia a botta sicura, ma Novella si immola salvando sulla linea.

77' - Girandola di cambi: fuori Vorlicky e dentro De Nipoti nell'Atalanta. Guerini e Migliorati per Shehu e Pica nella Lazio.

71' - Buona incursione di Mussolini che poi mette al centro non trovando nessun compagno. Ottima l'accelerazione dell'esterno.

65' - Buonissima conclusione dalla distanza di Nasri. Il tiro potente viene respinto da Gelmi in corner.

61' - Lazio che prova a riorganizzarsi dopo l'inizio da incubo.

57' - Fuori Tare e dentro Kais Nasri.

54' - Fuori Marino e dentro Czyz nella Lazio. Menichini non soddisfatto del suo capitano.

53' - Terzo gol bergamasco. Ripartenza in contropiede dell'Atalanta con Vorlicky, che stavolta calcia a giro sul secondo palo, battendo Furlanetto.

52' - Ancora Kobacki. Raddoppia l'Atalanta. Cross dalla destra di Renault, la difesa della Lazio respinge male sui piedi dell'attaccante bergamasco, che calcia di prima intenzione e batte Furlanetto.

47' - Gol dell'Atalanta. Kobacki sterza in area superando Pica, poi calcia col sinistro battendo Furlanetto.

47' - Subito Atalanta pericolosa col colpo di testa di Grassi a incrociare sul secondo palo. Pallone a un soffio dal legno.

46' - Si riparte. Stavolta è la Lazio a dare il via al match!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Termina qui un primo tempo sofferto per la Lazio, che per il momento mantiene lo 0-0.

45' - Uno di recupero.

43' - Occasionissima Atalanta. Combinazione Kobacki-Vorlicky in area, il primo tutto solo davanti a Furlanetto calcia clamorosamente alto.

40' - Cross forte e teso in area di Renault, Italeng si libera in area e schiaccia di testa. Il pallone si impenna di poco sopra la traversa.

37' - Dopo una partenza sprint delle due squadre, ora ritmi più bassi.

31' - Percussione di Marino in area, il centrocampista calcia dall'interno dell'area ma viene murato da Sidibe. Prova a mettere fuori la testa la Lazio.

26' - Ancora Vorlicky. Mette a sedere Franco e Furlanetto, poi con la porta vuota calcia a botta sicura. Pica salva sulla linea.

24' - Altro brivido per la Lazio. Grande iniziativa di Kobacki, che va via a Pica poi mette al centro per l'inserimento di Vorlicky. Il tiro di prima intenzione si stampa sulla traversa per la seconda volta.

23' - Ancora un'occasione per Italeng, che trova un buon pallone in area ma calcia scoordinato. Conclusione che termina al lato.

18' - Cerbara va via in campo aperto verso la porta, Scalvini lo trattiene per la maglia stendendolo. L'arbitro lo ammonisce.

16' - Lazio in sofferenza, l'Atalanta spinge forte sull'acceleratore.

12' - Italeng riceve in area, controlla bene e gira verso la porta. Pallone al lato per fortuna della Lazio.

8' - Flipper in area della Lazio, ci provano Scalvini e Kobacki, alla fine la difesa biancoceleste allontana.

7' - Colpo di testa di Vorlicky tutto solo in area, il pallone si stampa sulla traversa.

5' - Primi minuti di studio fra le due squadre che per il momento non si fanno male.

1' - Partiti! L'Atalanta dà il via al match.

PRIMO TEMPO - Lazio alla ricerca di un'impresa a Bergamo contro l'Atalanta per migliorare una classifica deludente. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Atalanta-Lazio.