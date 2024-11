PRIMAVERA - Lazio, zero gol ed emozioni contro il Cagliari

La Lazio Primavera torna da Cagliari con un solo punto dopo un match con pochissime occasioni importanti e tanti errori da una parte all'altra. Sono 19 ora i punti in classifica che valgono la vetta, in attesa di scoprire il risultato della Fiorentina, in campo alle 13.00. Nella prossima giornata la Lazio ospita la Cremonese.

Primavera 1 | 10ª giornata

Domenica 3 novembre, ore 10:30

Stadio Virgilio Porcu, Selargius (CA)

CAGLIARI: Iliev, M. Balde (70' Longoni), Soldati, Marcolini, Simonetta (80' Sulev), Cogoni, Liteta, Grandu (46' Arba), Bolzan (63' Vinciguerra), Marini (63' Longoni), Trepy (70' Franke). A disp.: Auseklis, Pintus, Tronci, Correnti, Costa, Nunn. All.: Fabio Pisacane

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Di Tommaso, Nazzaro (78' Pinelli), Munoz (78' Ferrari); Serra, Sulejmani, Balde (78' Gelli). A disp.: Bosi, Cipriani, D'Agostini, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Labranca. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Erminio Cerbasi (sez. Arezzo)

Assistenti: Luca Landoni - Luca Bernasso

Ammoniti: Grandu (C)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - Triplice fischio. Termina qui Cagliari - Lazio.

90+1' - Grandissima occasione per la Lazio con il missile di Zazza: Iliev ci mette i guanti e la manda sopra la traversa.

90' - 3 minuti di recupero.

80' - Cambia ancora il Cagliari: fuori Simonetta, dentro Sulev.

78' - Fuori anche Balde e dentro Gelli, entra Pinelli al posto di Nazzaro.

78' - Cambio per la Lazio: Ferrari al posto di Munoz.

70′ - Fuori anche Trepy, dentro Franke.

63' - Cambia ancora il Cagliari: dentro Vinciguerra e Longoni, fuori Bolzan e Marini.

53′ - Occasione per il Cagliari con Trepy che tenta il colpo col mancino. Renzetti ci mette i guantoni.

46' - Prima sostituzione per Pisacane: fuori Grandu e dentro Arba.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina il primo tempo senza gol ed emozioni.

38' - Gara ricca di errori fin qui. Primo tempo quasi terminato, decisamente poco entusiasmante.

35′ - Bolzan trova il vantaggio ma in posizione di offside. Gol annullato ai padroni di casa.

30' - Il risultato non sembra smuoversi dallo 0-0. Squadre molto compatte, difficile trovare i pertugi giusti nelle due difese.

24' - Chance per la Lazio: Bordon prova la prodezza di rovesciata in una mischia in area. Fortunato il Cagliari che vede il pallone scivolare a pochi passi dal palo.

20' - Punizione per il Cagliari, la posizione è lontana e defilata ma occhio allo schema: pallone corto, Marcolini si coordina, prova il rasoterra no troppo potente. Facile la presa per Renzetti.

17' - Angolo per il Cagliari: palla al limite dell'area, Trepy tenta il colpo di potenza ma la sfera sbatte sulla barriera.

16' - Risultato ancora fermo sullo 0-0. Ritmi non altissimi in questo primo quarto d'ora.

13' - Giallo indirizzato a Grandu in ritardo su Milani.

10' - Corner per la Lazio, dalla bandierina Balde: palla centrale, petta prova a coordinarsi ma non ci riesce. I baincocelsti mantengono comunque il possesso del pallone.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Inizia il match!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari - Lazio, gara valida per la 10a giornata del campionato Primavera 1. Doppio confronto con i sardi in questo weekend per i biancocelesti: la prima squadra ospita i sardi all'Olimpico domani alle 20.45, l'Under 20 invece è volata sull'isola. La squadra di Sanderra è alla ricerca di un'altra vittoria dopo quelle maturate contro Udinese, Verona e Sampdoria, una scia positiva che la Lazio deve assolutamente continuare se vuole replicare il grande campionato dello scorso anno. Diciotto punti e vetta della classifica condivisa con la Fiorentina, il lavoro di tecnico, staff, società ma anche dei giocatori stessi si vede alla grande.