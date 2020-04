'Race For The World', Parolo: "Immobile più teso per oggi che per un rigore all'ultimo"

Tra la prima e la seconda gara della 'Race For The World', torneo virtuale di Formula 1 che vede anche Ciro Immobile tra i protagonisti, è intervenuto Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio ha parlato del compagno di squadra: “Ciro sta studiando ai box la tattica giusta per ripartire. Ti stavi allenando? Ho appena finito. Stai seguendo Immobile in questi giorni? Era più teso per prepararsi per questo evento che per battere un rigore al 90’. È migliorato tanto, abbiamo fatto una sfida vera sui go-kart questa estate, mi ha battuto lui. Ma il livello lo teniamo alto. Domenica lo vedremo nelle prime posizioni, non ci dormirà la notte”.

