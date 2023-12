Ranking Uefa per club, Lazio in risalita: la classifica completa

LAZIO RANKING CHAMPIONS - La Lazio vola nel ranking UEFA per club. Il successo sul Celtic è valso alle aquile il passaggio agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. La trasferta di Madrid contro l'Atletico servirà a capire se i biancocelesti chiuderanno al primo o al secondo posto. Il passaggio del turno e la vittoria fanno schizzare le aquile nel ranking Uefa. L' Associazione ha aggiornato la classifica dei Coefficienti per Club aggiungendo i bonus dopo la quinta giornata delle coppe internazionali e quelli per il passaggio del turno. La squadra di Sarri schizza al 30esimo posto, guadagnando otto posizioni e superando anche il Milan. Il pari, le tre vittorie e il ko hanno portato 7 punti di coefficiente, mentre la partecipazione ai gironi della Champions League ne ha garantiti altri 4. Il totale fa 17 perché si aggiungono i 4 per aver superato il girone e uno per il turno passato. Ricordiamo che il coefficiente viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2019/20 al 23/24) a cui non si aggiunge più il punteggio della Federazione del paese di appartenenza, come accadeva in passato, ma che fa solo la differenza in caso di parità (o sostituisce il punteggio qualora quello della squadra fosse più basso). Ogni vittoria in Champions League porta 2 punti, il pareggio 1, mentre l'accesso agli ottavi porta 4 punti. Ogni passaggio del turno regala un ulteriore punto. Avere un buon ranking è importante per i sorteggi.

Ranking Uefa per club, la classifica

In vetta ci sono i campioni in carica del Manchester City che precedono Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool e PSG. A completare la top ten ci sono Inter, Chelsea, Lipsia, Manchester United e Roma. Per quello che riguarda le altre italiane, escluse Lazio, Inter e Roma, nelle prime cento posizioni troviamo la Juventus (15esima) e Napoli (17esima). L'Atalanta occupa il 24esimo posto, il Milan il 34esimo, la Fiorentina il 61esimo, mentre chiude il Torino al 99esimo. Prendendo in esame solo questa stagione, la Lazio è nona per risultati ottenuti. I biancocelesti hanno fatto meglio di super potenze come PSG, Milan, Liverpool e Manchester United, solo per citarne alcune.

TORNA ALLA HOME