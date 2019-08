RITIRO LAZIO, GIORNO 0 - Marienfeld aspetta la Lazio: scopriamo l'Hotel Klosterpforte - FT

La Lazio ancora in Germania, ora la nuova stagione entra davvero nel vivo in attesa del via ufficiale. I biancocelesti per la quarta volta si ritrovano a Marienfeld, paesino che fa parte del distretto di Harsewinkel, Renania settentrionale-Vestfalia. Fin quassù nel silenzio più totale, come già successo nel 2015 (Pioli in panchina), nel 2016 (primo ritiro tedesco di Inzaghi) e nel 2018. All’Hotel Klosterpforte è tutto pronto per il terzo ospite calcistico dell'estate. Qui, prima di tutti, si è allenato l’Athletic Bilbao. I baschi hanno lasciato l’albergo il 28 luglio, il loro posto lo prenderà proprio la Lazio. Chi invece sarà ancora nella struttura sono i sauditi dell’Al-Shabab. Arrivati il 21 luglio, resteranno in Germania sino all’8 agosto.

UN SANTUARIO DEL CALCIO - La Lazio sarà all’Hotel Klosterpforte dal 3 al 9 agosto. Dopo l’amichevole in Inghilterra contro il Bournemouth, volo per Dortmund e notte in albergo prima di sfidare in amichevole il Paderborn, a circa 30 chilometri da qui. La struttura è un vecchio monastero cistercense costruito nel 1412, ma la chiesa che domina la zona è ancora più vecchia, creata nel periodo 1185-1222. Dai monaci al calcio: 180mila metri quadri per uno dei migliori complessi alberghieri della Germania, che ha ospitato negli anni tantissimi club: Bayern Monaco, Hertha Berlino, Colonia, Borussia Dortmund, Schalke 04, West Ham, Ajax e Valencia solo per citarne alcuni. Una oasi di pace lontana da tutto per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione.

LA STRUTTURA - Circa 150 posti letto, sale conferenze, campi da calcio (misure a norma FIFA ed erba perfetta), campi da tennis, campo da golf, palestra, piscina, sauna e ovviamente un parco per jogging e splendide passeggiate in bicicletta. Senza dimenticare i vari ristoranti e bar dislocati all’interno della struttura. Insomma, nonostante la zona geografica non presenti chissà quali attrazioni turistiche, chi sceglie di alloggiare all’Hotel Klosterpforte non si annoierà di certo. La Lazio lavorerà duramente, l’inizio del campionato sarà il primo passo verso la stagione che verrà.