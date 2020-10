RIVIVI DIRETTA - Bruges - Lazio, Inzaghi: "Con lo Zenit si decide il nostro cammino"

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita della Lazio contro il Buges: "È stata una partita complicata, bravi i ragazzi a portare a casa un punto. Avevamo tante assenze, con Patric e Fares non al meglio. Parolo ha cambiato tre ruoli in 90', bravi tutti perché con un po' di fortuna si poteva anche vincere. Il palleggio dal basso ci ha aiutato, permettendoci di cambiare velocemente il gioco. Dopo il loro gol siamo stati più lenti e meno lucidi. Dobbiamo cercare di migliorare ancora sotto questo aspetto. Adesso avremo la doppia sfida contro lo Zenit, dal quale dipenderà il nostro cammino europeo. Non sarà semplice, l'affronteremo al meglio sperando di recuperare qualcuno".

