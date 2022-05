RIVIVI DIRETTA - "Insieme per la Pace": l'evento benefico allo Stadio Olimpico

Fonte: Lavinia Saccardo-Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 23.13 - La Lazio Women vince il torneo.

AGGIORNAMENTO ORE 22.57 - Inizia la sfida finale ai rigori tra Lazio Women e Nazionale Italiana Attori 1971 per stabilire la formazione vincitrice della serata.

AGGIORNAMENTO ORE 22.50 - Termina anche la seconda sfida della serata con la vittoria della Nazionale Calcio Attori per 2-3.

AGGIORNAMENTO ORE 21.56 - Al via la seconda sfida della serata tra Nazionale Calcio attori 1971 e la Nazionale Italiana delle Suore.

AGGIORNAMENTO ORE 21.47 - Termina la prima sfida tra Lazio Women e Empoli Femminile con la vittoria delle biancocelesti per 1-0 grazie al gol di Noemi Visentin.

AGGIORNAMENTO ORE 21 - Prima partita della serata tra la Lazio Women e l'Empoli Femminile. A dare il calcio d'inizio è stata Anna Foglietta.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Parola al presidente Lotito che introduce la serata ricordando i valori della società: "Sarà una serata speciale. La Lazio è sempre al primo posto in queste iniziative. Dobbiamo attenzionare l'opinione pubblica ai problemi reali che colpiscono le persone meno fortunate. Io ho in mente i valori olimpici perchè è ciò che abbiamo sempre fatto come Società Sportiva Lazio. Sono sicuro che sarà una serata bellissima e di spettacolo grazie alla passione della gente".

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di “Insieme per la Pace”, evento di beneficenza per raccogliere fondi per finanziare la ricostruzione di un reparto di Pediatria Oncologica in Ucraina. La manifestazione consiste in un torneo quadrangolare di calcio a cui parteciperanno la Lazio Women, l’Empoli Femminile, la Nazionale Italiana delle Suore e la Nazionale Calcio attori 1971. In Tribuna Tevere sarà presente anche Beppe Signori per firmare le copie del suo libro Fuorigioco.

Pubblicato il 27/05 alle 23.13