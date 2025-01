RIVIVI DIRETTA - Lazio, i festeggiamenti per i 125 anni a Piazza della Libertà - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 00.25 - Chi continua a godersi la serata, chi si dirige verso casa. Termina qui la diretta, non la notte dei biancocelesti, pronti a festeggiare ancora. Celebrando un viaggio lungo 125 anni.

AGGIORNAMENTO ORE 00.06 - Continuano i cori, sventolano bandiere, mentre l'aria si tinge dei colori dei fumogeni. Fuochi d'artificio illuminano il cielo. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - La mezzanotte è scoccata, la Lazio compie 125 anni. Piazza della Libertà è in festa, con cori e fumogeni che fanno da cornice. Viene esposto un altro enorme striscione, stavolta furmato Ultras Lazio, che recita: "125 anni d'amore per questa maglia. S.S Lazio come grido di battaglia". CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 23.45 - Manca pochissimo alla mezzanotte. Intanto è stato esposto un enorme striscione che recita: "Dal 1900...la mia città", mentre parte il corteo. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 23.23 - Cresce il numero dei tifosi presenti, siamo a circa 5mila cuori biancocelesti in Piazza.

AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - Tra i tantissimi tifosi biancocelesti presenti in Piazza della Libertà anche Olympia e il falconiere Juan Bernabé.

AGGIORNAMENTO ORE 23.15 - Bandiere al vento e cori da parte dei tifosi: il popolo biancoceleste è pronto a festeggiare in una Piazza della Libertà sempre più piena!

AGGIORNAMENTO ORE 22.40 - Piazza della Libertà si sta man mano popolando: adesso sono circa 600 i tifosi biancocelesti presenti, quando manca circa un'ora e mezza alla mezzanotte.

AGGIORNAMENTO ORE 21.58 - Quando manca ancora qualche ora allo scoccare della mezzanotte, sono già circa 200 i tifosi presenti a Piazza della Libertà. Ma tanti altri la stanno raggiungendo proprio in questi minuti. Il 125° compleanno della Lazio è un appuntamento da non mancare.

Tutti a Piazza della Libertà. È sempre lì l'appuntamento dei tifosi della Lazio per festeggiare il compleanno della polisportiva più antica e grande d'Europa, della squadra che ha portato il calcio a Roma. Dal 9 gennaio 1900 al 9 gennaio 2025: sono ben 125 anni di storia. I laziali tutti insieme aspetteranno la mezzanotte, poi spazio alla festa.