RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Ungheria 2-1: vittoria e testa del Gruppo 3 per gli azzurri

UEFA NATIONS LEAGUE

Stadio Dino Manuzzi di Cesena, 20.45

CLASSIFICA GRUPPO 3:

ITALIA - 4

Ungheria - 3

Germania - 2

Inghilterra - 1

Italia - Ungheria 2-1: 30' Barella, 45' Pellegrini, 61' aut. Mancini.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola (74' Di Marco); Pellegrini (65' Locatelli), Cristante, Barella (83' Tonali); Politano (74' Belotti), Raspadori (83' Zerbin), Gnonto. All.: Mancini

UNGHERIA (3-4-2-1) - Dibusz; Lang, Orban, Atila Szalai; Nego (57' Fiola), A. Nagy (57' Styles), Schafer (86' Vancsa), Z. Nagy (80' Bolla); Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai (86' Adam). All.: Rossi.

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera).

94' - Finisce la gara al Manuzzi! 2-1 dell'Italia sull'Ungheria.

91' - Ammonito Cristante per il fallo su Szoboszlai.

90' - Quattro minuti di recupero prima della fine della gara.

88' - Locatelli a un passo dalla terza rete, bravo Dibusz a negare il gol all'azzurro.

86' - Cambia ancora Marco Rossi: Schafer per Vancsa, esce anche Szalai per Adam.

83' - Doppio cambio per l'Italia: fuori Raspadori per Zerbin, esce anche Barella per Tonali.

80' - Altro cambio per l'Ungheria: esce Nagy per Bolla.

79' - Italia in avanti con Di Marco, l'azzurro conquista un corner importante.

74' - Secondo cambio per Mancini: fuori Spinazzola dentro di Marco, esce anche Politano per Belotti.

74' - Calabria prova a servire Gnonto in area, respinge in corner la difesa ungherese.

70' - Primo giallo anche per l'Ungheria: ammonito Schafer per il fallo su Barella.

69' - Orban tenta la conclusione dal limite dell'area, la fa sua il portiere azzurro.

69' - Ungheria pericolosa con Sallai: Donnarumma manda in angolo.

65' - Primo cambio anche per Mancini: esce Pellegrini per Locatelli.

63' - Primo giallo del match: ammonito Barella per il fallo su Szalai.

60' - Autorete dell'Italia: Mancini mette in rete su un cross di Fiola.

57' - Primi cambi per il ct Marco Rossi: fuori Nagy per Styles e Nego per Fiola.

56' - Ancora Italia pericolosa con Barella, si salva Dibusz e la fa sua.

54' - Traversa di Politano! Conclusione imparabile ma la traversa nega il gol all'azzurro.

53' - Occasione per l'Ungheria! Ancora decisivo Donnarumma sulla conclusione di Sallai.

50' - Italia ancora pericolosa con Calabria, la difesa dell'Ungheria devia la conclusione in corner.

48' - Ci prova l'Ungheria con Nagy: anticipa in modo perfetto Donnarumma.

45' - Partiti! Inizia il secondo tempo di Italia - Ungheria!

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio di Schärer, finisce il primo tempo al Manuzzi di Cesena.

45' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Politano serve Pellegrini che di destro a tu per tu con Dibusz non può sbagliare!

43' - Clamorosa chance sprecata da Gnonto! Pellegrini serve l'attaccante che però all'ultimo secondo viene anticipato!

36' - Italia vicina al raddoppio! Per pochissimo Bastoni non beffa Dibusz!

31 - Politano tenta la conclusione dal limite dell'area, la palla termina fuori.

29' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Spinazzola serve un pallone al bacio e Barella con il destro la mette all'incrocio dei pali dove Dibusz non può arrivare.

28' - Ancora provvidenziale Donnarumma che anticipa Szoboszlai lanciato a rete.

25' - Occasione anche per l'Ungheria! Grande parata di Donnarumma sulla conclusione di Sallai.

20' - Italia a un passo dal vantaggio! Miracolo di Dibusz sul colpo di testa di Mancini!

20' - Ancora Gnonto protagonista, l'azzurro tenta la conclusione ma la difesa dell'Ungheria manda in angolo.

17' - Grandissima chance per Gnonto che non riesce ad agganciare un pallone pericolosissimo!

14' - Bella ripartenza dell'Italia con Politano che arriva sul fondo e conquista calcio d'angolo.

12' - Calcio di punizione da posizione interessante per l'Ungheria: batte Szoboszlai che colpisce in pieno la barriera.

10' - Angolo insidioso battuto da Szoboszlai, spazza Spinazzola.

9' - Bel controllo di Pellegrini in area, l'azzurro però non riesce a servire un compagno e perde palla.

5' - Primo calcio di punizione per l'Ungheria, punito il fallo di Cristante su Sallai.

2' - Primo calcio d'angolo a favore degli azzurri grazie all'incursione di Spinazzola.

1' - Fischia Schärer: inizia la gara a Cesena!

PRIMO TEMPO

Secondo appuntamento per l'Italia di Roberto Mancini che allo stadio Manuzzi di Cesena sfida l'Ungheria fresca vincitrice del match contro l'Inghilterra e capolista del Gruppo 3. Gli azzurri arrivano invece alla gara forti del pareggio contro la Germania in attesa del risultato dell'altra gara tra i tedeschi e gli inglesi.