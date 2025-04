RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni in conferenza: "Una batosta ma ci rialzeremo"

La Lazio dice addio all'Europa League. Il cammino della squadra di Baroni si interrompe ai quarti di finale dopo una gara incredibile. Castellanos e Noslin trascinano i biancocelesti ai supplementari e il gol di Dia completa la rimonta. Il Bodo però è vivo e nel momento migliore mette a segno la rete del 3-1 che rimette tutto in parità. La gara si decide ai calci di rigore dove gli errori di Tchaouna, Noslin e di Castellanos dal dischetto condannano la Lazio all'eliminazione. Al termine della sfida queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

AMAREZZA - "Questa sera è chiaro, c'è tanto dolore, fisico, sotto tutti gli aspetti. La squadra è sfinita e in più c'è anche la delusione di essere usciti pur meritando di andare avanti. Ho ringraziato la squadra a fine partita, ho detto loro che sono oroglioso. I calci di rigore sono una lotteria. Abbiamo chiesto anche perché il rigorista in una gara così importante deve anche sentirsela. Io voglio fare i complimenti anche a chi ha sbagliato, Taty era distrutto, mi ha detto "Me la sento voglio calciare", si sentiva protaognista. I ragazzi (Tchaouna e Noslin, ndr) sono due attaccanti, non buttiamo la croce addosso a nessuno. Rimane la prestazione della squadra, rimane quello che c'è stato dentro questo stadio, i nostri tifosi meravigliosi e l'energia che i ragazzi hanno trovato sul campo. Peccato, parliamo di un'uscita da un torneo in cui volevamo arrivare in fondo. Questa è una batosta ma ci riprenderemo perché questa squadra ha energia, anche io ne ho tanta e gliela trasmetterò".

PROSSIME GARE - "Futuro? Parlarne ora è prematuro. Abbiamo ora delle gare importanti. Domani vedremo la situazione di qualche giocatore che è uscito sfinito. Dobbiamo preparare velocemente una gara fuori casa e lo faremo. Io devo rigenerare la squadra dal punto di vista delle energie, è una bella botta ma dobbiamo passarci sopra perché la squadra ha fatto una gara straordinaria e questo è quello che deve rimanere".

RIPARTIRE - "Ho degli uomini che sono sempre stati sul pezzo. Abbiamo fatto qualche caduta ma ci siamo sempre rialzati. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, loro sono una squadra forte che se la lasci giocare può farti male. Noi abbiamo fatto una gara dispendiosa, venivamo dal derby, prima ancora dalla trasferta anomala di Bodo ma ora è compito mio ricreare l'energia perchè ci serve, la squadra vive di questo. La squadra gioca, quando ha ritrovato i suoi giocatori con la condizione migliore ha fatto un bellissimo calcio. Non posso rimporverare niente, devo fare i complimenti a chi era in campo e a chi era sugli spalti".

RIGORI - "Non è che abbiamo fatto una lotteria. Hanno sbagliato i tre attaccanti, due erano ferschi e il Taty se la sentiva. Quando c'è questa situazione qui il rigore esce un po' fuori. Chiaro che dopo dovrei dire farei altre scelte ma non è così, anzi faccio i complimenti anche a chi ha sbagliato perché si è preso la resposabilità di andare a tirare un rigore in uno stadio come quello di questa sera. C'è il rammarico ma non possiamo buttare la croce addosso a chi ha sbagliato il rigore".