RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Nessuno può toccare questo gruppo"

Al termine della gara pareggiata dalla Lazio per 0-0 contro l'Udinese mister Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole:"Il punto non sposta più di tanto, eravamo venuti per vincere, abbiamo fatto un ottimo primo tempo mancando nella fase conclusiva. Nel secondo tempo non abbiamo giocato sereni per questa vittoria che non arriva e calcolando le ripartenze degli avversari con De Paul, Lasagna e Fofana. Ai fini della classifica un punto sposta poco ma ci mancano tre punti per la Champions".

RAMMARICO - "Il rammarico è per le vicissitudini che abbiamo passato, avevamo fatto qualcosa di importante e durante l’anno avevo tutti i giocatori a disposizione. Stasera avessi avuto tutti forse ci avrebbero dato quei cambi in corsa che in questo momento non posso avere. Adesso nelle seconde frazioni abbiamo bisogno di loro che però non ci sono".

CRITICHE - "Sono vent’un anni che sono a Roma. So come funziona, ascolto, cerco di prendere le critiche positive ma nessuno può toccare questo gruppo che in quattro anni mi ha dato delle soddisfazioni incredibili. Poi è normale che abbiamo perso due gare in undici mesi ne perdiamo tre in due settimane facciamo notizia. Avevamo abituato tutti bene ma sono tranquillissimo perché so che quando avrò tutta la squadra al completo torneremo a vincere".

