Le PAGELLE di Udinese - Lazio: Strakosha salva, Parolo di esperienza

STRAKOSHA 7: Protagonista, mette il piede e la manona sul risultato. La parata più importante (e difficile) sul contropiede orchestrato da Lasagna: deviazione in corner col tacco destro. Poco dopo vola sotto la traversa per deviare la bordata di De Paul.

LUIZ FELIPE 6,5: Petto d’acciaio, si oppone al siluro di Lasagna con coraggio e senso della posizione. Una parata vera e propria. Sullo stesso attaccante si distrae successivamente: aspetta troppo per scaricare su Strakosha e viene anticipato. Ma la sua prestazione è positiva, soprattutto pensando alle condizioni fisiche: prima da titolare dalla ripartenza del campionato.

Dal 74’ CATALDI 6: Altro spezzone, la distorsione di Bergamo gli ho rovinato il rush finale di campionato. Con tutta la caviglia dolorante sembra uno dei più sciolti nella corsa.

ACERBI 6,5: Concentrato, spirito gagliardo. Nel primo tempo se la vede brutta quando deve difendere in inferiorità numerica. In un modo o nell’altro se la cava con la tigna e con il cuore. Ultima porzione di match sul centrosinistra. Gli fanno un’entrataccia sul ginocchio, continua a giocare

RADU 6: Un paio di anticipi col tempo giusto, anche sulla trequarti, almeno fino a quando reggono le gambe e la Lazio pressa alto. Inzaghi lo toglie a ripresa, minuti risparmiati in vista delle prossime partite. Uno di quelli sempre impiegati nel post-lockdown.

Dal 51’ BASTOS 6: Tiene la zona, qualche sortita delle sue, doppio passo e tiro. Purtroppo alto sulla traversa.

LAZZARI 6,5: Un po’ come contro il Sassuolo: spinge fino all’intervallo, la benzina finisce nella ripresa ed è giustificabile. Sono diverse partite che corre per lui e per i compagni non in condizione.

Dal 79’ DJAVAN ANDERSON sv

MILINKOVIC 5: Qualche intuizione iniziale, poi cala vistosamente e perde almeno un paio di palloni pericolosi. Anche le sponde di testa sono fuori misura, da lui ci si aspetta decisamente di più.

PAROLO 6,5: Sesta di fila da titolare, stavolta in regia, obbligato agli straordinari per le condizioni dei compagni. Prova a contrastare e a bloccare gli inserimenti dei centrocampisti avversari, spesso è costretto a correre all’indietro per coprire lo spazio alle spalle. Chiude addirittura da centrale della difesa a tre: forse in quella posizione i gesti migliori della serata.

LUIS ALBERTO 5,5: Imbucate geniali nella prima mezzora, purtroppo ci mette troppo per concludere quando si presenta negli ultimi sedici metri. Non sembra in condizione: le gambe non riescono a supportare le idee.

JONY 5,5: Pochi, pochissimi pericoli creati nella metà campo avversaria. Qualche buona diagonale nell’area di rigore da proteggere: buca una sola volta, ma è costretto a marcare due uomini nelle vicinanze della porta.

Dal 51’ LUKAKU 5,5: Non strappa mai, una sola discesa fino in fondo. La cosa migliore della sua gara è una diagonale difensiva a un quarto d’ora dalla fine. Lì arriva puntuale all’appuntamento per anticipare De Paul.

CAICEDO 5: Neanche un tiro, non gli capitano occasioni sul piede e quando succede preferisce giocare di sponda. Non si sta esprimendo sui livelli dimostrati nelle prime 26 giornate. Un po’ per colpa sua, un po’ per la squadra che non produce più un gioco offensivo.

Dal 79’ ADEKANYE sv

IMMOBILE 5: Niente da fare, lontano parente del Ciro infuocato, il bomber infallibile fino alla sospensione. Poco lucido, poco ispirato, poco incisivo. Poco poco Immobile.

ALL. INZAGHI 5,5: Un’altra chance sprecata per accorciare sulla Juventus, la Lazio si è spenta e non si riaccende mica. L’emergenza è una concausa, non può essere la sola spiegazione.

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Nuytinck 6 (Samir 6), Becao 6,5, De Maio 6,5; Stryger Larsen 6, De Paul 6,5, Jajalo 5,5 (Walace 6), Fofana 6,5, Sema 6 (Ter Avest 6); Okaka 5,5 (Teodorczyck 5,5), Lasagna 6,5. All. Gotti 6.