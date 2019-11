RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 8-1, tripletta di Caicedo

Amichevole



Centro sportivo di Formello, 16 novembre 2019 ore 10



Lazio - Lazio Primavera 8-1 (Caicedo 3, Parolo, 2 Correa, Adekanye (P), Leiva, Djavan Anderson)



Formazioni



LAZIO (3-5-2) - Guerrieri (31' Alia); Patric, Luiz Felipe (31' Casasola), Jorge Silva; Lazzari (31' Djavan Anderson), Parolo, Leiva, Jony, Lulic; Correa, Caicedo.



LAZIO PRIMAVERA - Proto (31' Guerrieri), Casasola (31' Petricca), Cipriano (49' Francucci), Franco (40' Bianchi), Kaziewicz (40' Bertini), Minala, Shehu (40' De Angelis), Djavan Anderson (31' Russo), Raul Moro (49' Moschini), Adekanye, Zilli (40' Tare).



FINE SECONDO TEMPO

53' - Triplice fischio dell'arbitro. Termina al 23esimo del secondo tempo la sfida fra la Lazio e la Lazio Primavera.

48' - Si aggiunge anche Djavan Anderson alle marcature. Quinto su quinto, cross di Jony e inserimento dell'ex Bari che col piattone mette sotto la traversa.

45' - Ecco anche il 7-1! Cross basso dalla destra di Parolo, Leiva con un inserimento perfetto arriva prima di tutti e mette dentro.

42' - Botta subita da Adekanye, colpito da Lucas Leiva involontariamente. Rimane a terra l'ex Liverpool. Solo una botta dolorosa per lui.

39' - Ancora Correa! Il Tucu supera tutti come birilli, si fa gioco di Cipriano e poi deposita il pallone nell'angolino.

35' - Tiro cross di Jony dall'interno dell'area. Guerrieri non trattiene e per il Tucu Correa è un gioco da ragazzi appoggia in rete per il 5-1.



32' - Accorcia le distanze la Primavera! Ripartenza velocissima di Raul Moro che con un filtrante serve Adekanye, bravo a passare alle spalle dei difensori della Lazio e a battere Alia.



31' - Si riparte. Inzaghi cambia Luiz Felipe e Lazzari, inserendo al loro posto Casasola e Djavan Anderson, nel primo tempo insieme alla formazione Primavera. Cambio anche in porta, con Alia che prende il posto di Guerrieri.

INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO



30' - Termina la prima frazione dopo mezz'ora di gioco.



28' - Scambio veloce sulla trequarti fra Parolo, Jony e Correa. L'argentino serve ancora l'assist vincente per Caicedo, che con l'esterno appoggia nell'angolino.

24′ – Tris Lazio! Stavolta la firma è di Marco Parolo. Correa sulla trequarti con un filtrante pesca l'inserimento di Lazzari, il cross al centro dell'ex Spal è preciso per Parolo che trafigge facilmente Proto e fissa il risultato sul 3-0.

18′ – Raddoppio Lazio immediato! Cambio gioco di Lazzari per Lulic, il bosniaco sposta il pallone e poi mette al centro per Caicedo che stoppa il pallone ed è bravo a insaccare alle spalle di Proto.

16′ – La sblocca la Lazio. Parolo ruba il pallone a Shehu e pesca Caicedo in area di rigore all'altezza del dischetto. Proto, oggi fra i pali della Primavera è spiazzato.



1' - Partiti.

PRIMO TEMPO - Ultima sgambata della settimana, a Formello va in scena un'amichevole contro la Primavera di Leonardo Menichini. Sarà l'occasione per mantenere il ritmo nelle gambe e proiettarsi al meglio verso la prossima settimana.



Pubblicato alle ore 10