RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Pedro: "Giochiamo convinti di poter vincere ogni partita"

Fonte: Alessandro Zappulla e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

ENSCHEDE - Parola a Pedro. Alla vigilia di Twente - Lazio di Europa League, l'attaccante spagnolo è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal De Grolsch Veste insieme a mister Baroni.

Che pensi della scuola olandese?

"Sono giocatori molto dinamici, forti, hanno grandissima qualità. Le squadre di questo paese giocano molto bene, come anche la Nazionale. Il Twente è una squadra molto buona, domani per noi sarà tosta. Ogni volta che veniamo in Olanda è complicato vincere".

La Lazio può arrivare fino in fondo e vincere l'Europa League con questo nuovo progetto?

"La Lazio deve puntare su ogni titolo. Noi abbiamo la qualità e la personalità per vincere. Ci sono tante squadre in Europa League e non sarà facile, ma abbiamo un'opportunità. Domani sarà un'altra partita molto complicata. Siamo qui per fare una bella prestazione e per continuare così".

Che momento è per te? Un Pedro così è davvero a fine carriera?

"In questo momento mi trovo molto bene nella squadra. Il cambio di passo l'hanno dato il mister e i giocatori giovani che sono arrivati. Non c'è tanto tempo, ma stiamo lavorando bene. La mentalità è cambiata, vediamo se abbiamo la giusta continuità per entrare in Europa e creare una squadra più forte".

Questa è la tua rivincita? Hai segnato due gol decisivi nelle ultime partite...

"Quando posso aiutare la squadra cerco sempre di farlo al massimo e bene. Il gol più difficile che ho fatto dei due è quello contro il Nizza, rispetto a quello contro l'Empoli. Per me segnare è molto importante, spero di continuare così, anche grazie alla fiducia del mister. Poi arriva l'obiettivo finale che è quello di vincere qualche trofeo".

Ma davvero ti vuoi ritirare? Qualcuno vuole tornare a giocare a 50 anni...

"Parlerò con la società a fine stagione, ora non ci penso. Vado forte ogni partita in campo e lo farò finché corpo e testa stanno bene".

Come hai visto la squadra? C'è qualcosa in cui i giocatori ti hanno sorpreso? In cosa devono migliorare?

"La squadra è in forma, stanno lavorando tutti benissimo. In due/tre anni saranno tutti giocatori importanti. Noi più esperti dobbiamo aiutare quelli più giovani e arrivati da poco perché a volte non è facile sbloccarsi subito. Penso che abbiamo comunque una bellissima squadra e vediamo dove arriveremo alla fine. C'è un livello molto alto in questa rosa, possiamo fare qualcosa di bello. Ai nuovi manca stare liberi di testa e giocare sereni, poi ognuno di noi va in campo e aiuta la squadra, con la convinzione che possiamo vincere ogni partita".