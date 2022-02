RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Sul rigore doveva decidere l'arbitro e basta"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio gioca una grande partita contro il Porto, ma pareggia 2-2 e viene eliminata dall'Europa League. Tanta sfortuna e una decisione dell'arbitro che farà tanto discutere hanno condizionato una partita in cui i biancocelesti avrebbero meritato un finale totalmente diverso. In conferenza stampa ha parlato il tecnico Maurizio Sarri, segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Un suo giudizio sul rigore per il Porto?

"La penso come Gasperini. Spero che i tifosi inglesi facciano abolire il Var. La sensazione dell'arbitro dal campo era giusta, era simulazione e ammonizione. Poi se faccio vedere un fermo immagine allora ogni contatto è rigore. Il Var dovrebbe rimanere soltanto per le situazioni in essere. Poi con i rigori non si scherza, i rigori decidono le partite".

Si può recriminare per cosa?

"Penso che nei 180 minuti abbiamo giocato più che alla pari. C'è un po' da recriminare, abbiamo avuto tantissime occasioni. Poi un gol, un palo, due gol annullati, e se la biutta dentro Felipe è regolare, c'è un po' di rammarico. Il Porto è una squadra forte e noi abbiamo giocato per larghi tratti più che alla pari. La partita ci lascia la sensazione di una continua crescita".

Immobile e Pedro?

"Per Immobile può essere solo un discorso di stanchezza. Pedro mi ha detto che questo tendine da un po' di dolore, ma può essere una reazione. La situazione è meno grave di quello che sembrava domenica a Udine".

Conceicao ha detto che la Lazio è destinata a diventare grande

"Spero che abbia ragione. Vediamo. La sensazione che dice òlui la stiamo dando. Stiamo mettendo insieme meno ca..ate e più partite di buon livello. Nell'amarezza dell'eliminazione c'è l'aspetto positivo che dopo il Napoli potremo dedicarci di più al campo".

Come le è sembrato il terreno?

"Quando parlo del terreno sembra che voglia fare polemica, ma è uno dei peggiori d'Europa. Gli viene fatto un po' di trucco, bello da vedere in televisione ma bruttissimo per giocarci. Dispiace perché l'immagine di Roma dipende anche da questo".

Alla fine è andato sotto la Curva

"Sono andato a ringraziare i tifosi perché stasera sono stati straordinari. Erano tantissimi e ci hanno aiutato su qualsiasi risultato. Ho ritenuto opportuno andarli a ringraziare di persona".

Pubblicato ieri alle 21:35