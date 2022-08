RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Voglio una squadra vera. Su Luis e Serej..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Vigilia di campionato per la Lazio di Maurizio Sarri, che domani affronterà all'Olimpico il Bologna. Tra poco il tecnico biancoceleste interverrà nella sala stampa del centro sportivo per presentare la gara. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Che partita si aspetta?

"Ingresso al campionato sempre difficile, partita delicata. Modalità amichevole e partite vere non è automatico, inoltre gli avversari ci hanno sempre creato delle difficoltà. Speriamo di arrivarci nella maniera giusta, non siamo al top, ma speriamo di essere a livelli accettabili".

A che punto siete?

"Difficile dirlo, stiamo facendo più fatica del previsto nello scaricare i carichi di lavoro. Il terreno non ci ha aiutato, molto più pesante rispetto ad altri tipi di terreno. Ultima settimana siamo leggermente più brillanti".

Come reputa questa stagione?

"La stagione è più folle del previsto, già pensare di giocare domani alle 18.30. Dopo il lockdown erano alle 20,45... è già un'incogruenza. In Italia si sta facendo di tutto per non vendere il nostro prodotto. Per quanto riguarda noi, abbiamo ringiovanito e cambiato diversi elementi. Il primo passo è rimanere competitivi. Nessuno di noi può sapere il nostro potenziale, io penso che ce l'abbiamo, ma dobbiamo essere una squadra vera. Con questa mentalità possiamo fare qualcosa di importante".

Sul secondo anno...

"Noi avevamo una delle rose più vecchie d'Europa, c'era questa necessità. Questo inevitabilmente ti comporta di dover riniziare un percorso. È la base dello scorso anno, ma il percorso inizia ora."

Sul rinnovo e sul mondo Lazio..,

"La squadra mi piace, abbiamo fatto qualcosa di logico e che rientra nelle dimensioni della nostra società. Non possiamo comprare giocatori top in giro per l'Europa e quindi ci servono percorsi alternativi. Sarà il campo a dire se abbiamo fatto bene, mi piace che la società abbia preso una scelta logica."

Chi sarà il portiere domani?

Non ho ancora deciso. Maxi si allena da più tempo, Provedel si è inserito bene. Entrambi avranno spazio...

Sul mercato...

"Più pressione? Io ho fatto richieste in relazione a quelle che sono le possibilità della società"

Risposta a Mourinho?

fSu Luis Alberto...

"Sta male veramente, ha il referto di un pronto soccorso. Quando tornò qui i primi allenamenti li fece con giramenti di testa, ha avuto una situazione abbastanza travagliata. Lo disse lui quelle che erano le sue aspettative, di un ritorno in Spagna e quindi penso che sia stato per una parte di raduno condizionato"

Su Milinkovic...

"Mi fa stare tranquillo più o meno. Uno con la sua struttura fisica è normale che ci metta più tempo a entrare in condizione. Per le prime partite saremo noi ad aiutare lui, poi sarà il contrario."

Sul terzino sinistro...

"Abbiamo fatto un anno con un destro a sinistra, ne possiamo fare anche un altro".

Sui tifosi...

"Sono contento della fiducia dei tifosi, spero di ripagarli il più possibile".

Su Marcos Antonio regista...

"Caratteristiche totalmente diverse rispetto a Lucas Leiva, l'impatto fisico non è quello che abbiamo con altri interpreti. Qualcosa da valutare lo dovremo provare sulla nostra pelle".