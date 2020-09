RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Vicenza 3-2: decisiva la doppietta di Luis Alberto

Stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo - 4 settembre 2020 - Ore 16.30

Lazio-Vicenza 3-2 (13' Lazzari, 21' Ierardi, 25' Gori, 44' rig., 60' Luis Alberto)

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Correa. A disp.: Alia, Adamonis, Patric, Lukaku, Bastos, Falbo, Jony, D. Anderson, Akpa-Akpro, A. Anderson, Moro. All.: Simone Inzaghi.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Ierardi, Bizzotto, Barlocco; Vandeputte, Cinelli, Scoppa, Giacomelli; Gori, Meggiorini. A disp.: Pizzignacco, Beruatto, Rigoni, Zarpellon, Pontisso, Nalini, Guerra, Ouro Agouda, Marotta, Cappelletti, Padella, Tronchin. All.: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Sergio Palmieri (sez. di Conegliano).

Assistenti: Tomasi, Beggiato.

FINE SECONDO TEMPO

90' - Finisce senza recupero l'ultima amichevole ad Auronzo. La Lazio vince 3-2 contro il Vicenza grazie al gol di Lazzari e alla doppietta di Luis Alberto.

88' - Ultimo cambio per la Lazio: esce Luiz Felipe per Falbo. Parolo cambia ancora e si mette al centro della difesa. Akpa davanti alla difesa, con Luis Alberto e Falbo mezzali. Luis Alberto e Raul Moro in avanti.

85' - Akpa Akpro scappa sulla linea del fuorigioco, serve Djavan Anderson che davanti al portiere si fa chiudere dall'uscita bassa di Pizzignacco.

83' - Percussione centrale di Bastos, che si incaponisce nell'azione offensiva e viene murato da Padella.

81' - Fallo banale di Akpa Akpro su Nalini. Calcio di punizione per il Vicenza dalla trequarti.

80' - Fuori anche Caicedo, al posto suo dentro Raul Moro.

76' - Guerra ci prova a giro dai 25 metri, Reina blocca senza problemi.

75' - Doppio tentativo della Lazio: prima il tiro al volo di Luis Alberto sul pallone di Jony, poi il sinistro alto di Parolo.

74' - Colpo di reni di Pizzignacco sul tiro a giro di Luis Alberto. Palla in calcio d'angolo.

72' - Djavan Anderson e Jony prendono il posto di Lazzari ed Escalante, con Parolo che va a fare la mezzala. Cambio anche per il Vicenza: entra Ouro Agouda al posto di Marotta.

69' - Luis Alberto tenta la giocata sulla fascia sinistra ma si porta fuori il pallone.

68' - Lazzari scappa ancora sulla destra e mette dentro, Lukaku però non trova la chiusura sul secondo palo.

66' - Tiro-cross di Tronchin sul secondo palo, ma nessun avversario riesce ad arrivare sul pallone.

65' - Errore in fase di costruzione di Akpa-Akpro che non riesce a trovare la sponda di Caicedo.

63' - Cambia anche Inzaghi: dentro Bastos al posto di Radu.

61' - Cambio per il Vicenza: entra Tronchin al posto di Ierardi.

60' - GOOOOLLLLL!!!! Magia di Luis Alberto su punizione: palla all'incrocio dei pali, imparabile per il portiere avversario

59' - Fallo di Padella su Parolo. Dal limite dell'area andrà Luis Alberto.

55' - Lukaku sulla fascia sinistra, Patric sul centrodestra con Luiz Felipe al centro della difesa. Akpa-Akro seconda punta vicino a Caicedo.

54' - Entrano Lukaku, Patric e Correa al posto di Kiyine, Vavro e Correa.

52' - Accenno di rissa tra Lazzari e Beruatto per un brutto intervento del vicentino, poi la reazione dell'ex Spal. Si accendono gli animi, con i compagni che li devono separare.

51' - Vavro buca completamente l'intervento e Nalini lo fulmina in velocità.

50' - Luis Alberto ruba palla sulla trequarti e serve Caicedo: il centravanti prova la conclusione ma viene murato dalla difesa.

49' - Ottima diagonale di Kiyine che anticipa l'attaccante avversario sul secondo palo.

47' - Buona chiusura di Vavro in contrasto con Marotta.

46' - Inizia in questo momento la seconda frazione di gioco. Tutto confermato nella Lazio. Di Carlo invece stravolge la formazione. Pizzignacco; Ierardi, Padella, Cappelletti, Beruatto; Zarpellon, Pontisso, Rigoni, Nalini; Guerra, Marotta.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Finisce il primo tempo. Gol di Lazzari che sblocca il match, poi i due gol del Vicenza con Ierardi e Gori. Pareggio di Luis Alberto a un minuto dalla fine della prima frazione.

44' - GOOOLLLLLL!!!! Luis Alberto la mette dentro. Conclusione centrale, niente da fare per Grandi.

43' - Calcio di rigore per la Lazio. Fallo di Scoppa su Caicedo.

42' - Reina esce senza problemi sul calcio d'angolo di Giacomelli.

41' - Fallo di Escalante su Vandeputte: Radu si arrabbia con i suoi compagni-

40' - Grande chiusura di Bizzotto sul tentativo di contropiede di Caicedo lanciato verso la porta.

39' - Ancora Vicenza pericoloso con la girata di testa di Meggiorini, palla fuori di poco. Altra marcatura approssimativa di Vavro.

36' - Cambio di gioco di Kiyine per Lazzari, palla troppo lunga e rimessa dal fondo per il Vicenza.

34' - Correa si presenta in area ma prova un dribbling di troppo e la difesa del Vicenza chiude senza problemi.

33' - La Lazio prova la percussione centrale ma non trova spazio.

32' - Fallo di Meggiorini su Radu: l'ex Chievo chiede subito scusa.

31' - Altro pallone in profondità di Correa per Lazzari, che si porta la palla sul sinistro e calcia: blocca in due tempi Grandi.

30' - Caicedo sbaglia da dentro la porta e colpisce il palo. Cross perfetto di Lazzari, Caicedo a porta spalancata commette un errore incredibile.

27' - Escalante ci prova da lontano, ma Grandi si distende molto bene e salva la sua porta.

25' - Secondo gol del Vicenza, ha segnato Gori. Scivola Luiz Felipe sul pressing di Gori, che conquista palla e scavalca Reina.

24' - Occasione monumentale per il Vicenza: Vandeputte da solo al centro dell'area colpisce al volo ma strozza la conclusione.

22' - Reazione della Lazio con Kiyine che punta l'uomo e lo salta. Ma il pallone viene intercettato dalla difesa prima che arrivi la deviazione di Correa.

21' - Pareggio del Vicenza: gol di Ierardi su punizione di Giacomelli. Reina si fa scavalcare dal cross, tutto facile per il centrale biancorosso.

20' - Calcio di punizione per il Vicenza dal vertice destro dell'area di rigore.

19' - Bel pallone in profondità intercettato da Escalante in scivolata. Palla alla Lazio che può ricominciare con Radu.

17' - Lazzari parte in contropiede e dà fuoco alla fascia destra, palla arretrata per Escalante, poi Correa e Luis Alberto non si capiscono.

16' - Vavro sporca il pallone, Luiz Felipe evita che il pallone possa finire in calcio d'angolo.

15' - Fallo di Kiyine in attacco, il Vicenza può respirare.

14' - Contrasto difensivo in cui Vavro esce palla al piede, palla in profondità per Luis Alberto poi palla in calcio d'angolo.

13' - GOOOOOLLLLLL!!!! Contropiede fulminante di Correa, che serve Lazzari bravo a incrociare sul secondo palo.

13' - Gori in girata sopra la traversa.

12' - Correa vince un rimpallo e serve Kiyine, cross basso neutralizzato da Grandi.

11' - Vavro perde un brutto pallone, risolve Radu. Poi Caicedo si prende il fallo.

10' - Correa scappa sulla destra e mette dentro, ancora clacio d'angolo.

9' - Miracolo di Grandi sulla conclusione da dentro l'area di Lazzari, palla in calcio d'angolo.

9' - Ci prova ancora Luis Alberto: azione personale, si accentra e calcia. Palla alta di un paio di metri.

8' - Luis Alberto colpisce la barriera, palla a Luiz Felipe che di testa serve Caicedo che calcia alto. Ma la bandiera del guardalinee si alza.

7' - Fallo dal limite su Luis Alberto. Sarà lo spagnolo a battere dal limite dell'area.

6' - Tiro al volo di Giacomelli deviato da Luiz Felipe, super risposta di istinto puro di Reina che respinge con i piedi. L'ex Liverpool salva subito il risultato.

5' - Gamba tesa su Lazzari, Escalante batte subito ma Caicedo perde palla e il Vicenza riparte.

4' - Reina esce in presa alta e fa suo il pallone, ma c'era stato fallo su Luiz Felipe.

4' - Fallo duro di Escalante su Vandeputte. Calcio di punizione per il Vicenza.

3' - Vicenza subito aggressivo, Kiyine è già andato in difficoltà sul pressing avversario.

2' - Correa e Caicedo provano a duettare nello stretto, ma la difesa del Vicenza si chiude.

1' - Inizia la terza e ultima amichevole della Lazio ad Auronzo. Maglia celeste per la squadra di Inzaghi, mentre il Vicenza è con la classica tenuta a strisce rosse e bianche.

PRIMO TEMPO

Lazio e Vicenza si sono affrontate 50 volte in Serie A, con un bilancio quasi in equilibrio: 22 vittorie capitoline, 19 sconfitte e 9 pareggi Le due squadre, in gare ufficiali, non si affrontano dalla stagione 2000/2001, l'ultima in Serie A dei biancorossi. Sarà il terzo precedente tra le due squadre sotto le Tre Cime di Lavaredo: il primo risale al 2010, concluso 2-1 per la squadra allora guidata da Reja. Negativo invece l'ultimo incrocio nel Cadore, con la vittoria vicentina per 0-1 del luglio 2015.