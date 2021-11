RIVIVI LA DIRETTA - Marsiglia-Lazio, Sarri in conferenza: “Avevamo la gara in pugno. Passi avanti? Rispondo domenica”

Direttamente dal Velodrome, Maurizio Sarri ha commentato il pareggio con il Marsiglia in conferenza stampa. Queste le sue parole: "La prestazione è stata buona contro una squadra forte tecnicamente. Nel primo tempo siamo rimasti a metà strada nelle pressioni. Gli scivolamenti erano in ritardo e questo ci ha messo in difficoltà. Abbiamo sofferto e reagito. Abbiamo dato l'impressione di avere la partita in mano a un certo punto. Abbiamo preso gol in mischia e se questo è un limite dobbiamo difendere più alti. Buona prova, sono passi in avanti. Ci dispiace non avere vinto, la classifica è perfettamente uguale". (CLICCA QUI PER RIVIVERE LA CONFERENZA O SCORRI A FINE ARTICOLO)

MIGLIORAMENTI DELLA SQUADRA - "Anche vincendo oggi eri costretto a vincere le prossime due gare. Non cambia molto. Fare una vittoria in uno stadio così sarebbe stato importante sotto tanti punti di vista. Questa è una squadra che ha sempre dato disponibilità. Se è scattato qualcosa nella squadra? Ti rispondo dopo la partita di domenica per capire a che punto siamo. È la partita che abbiamo sempre sbagliato sin qui".

MARSIGLIA - "Il Marsiglia è la squadra più difficile del girone. Poi bisogna fare i conti con la classifica. In un girone così breve questi pochi punti possono fare la differenza. In un campionato più lungo sarebbe stato l'avversario più difficile".