RIVIVI LA DIRETTA - Turchia - Italia 0-3: esordio perfetto per gli azzurri, a segno anche Immobile

EURO 2020, 1ª giornata

Turchia - Italia

Venerdì 11 giugno 2021, ore 21:00

Stadio Olimpico di Roma

ARBITRO: Makkelie (Ola).

GUARDALINEE: Steegstra e De Vries (Ola).

IV UOMO: Frappart (Francia).

VAR: Blom (Ola).

AVAR: Van Boekel, Gittelmann, Dankert.

Formazioni Ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All: Mancini.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Youkuslu; Karaman, Tufan, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.

FINE PARTITA

90'+3 - Finisce qui! L'Italia vince 3-0 la sua prima partita di Euro 2020 con una prestazione sontuosa. Ottimo inizio degli azzurri che oltre al risultato esprimono un ottimo gioco.

90' - Concessi 3 minuti di recupero.

90' - Giallo anche per Dervisoglu, brutta entrata da dietro su Barella.

88' - Ammonito Caglar per fallo su Bernardeschi.

85' - Esce Berardi che ha subìto un colpo al polpaccio, al suo posto Bernardeschi.

81' - Doppio cambio per gli azzurri, escono Immobile e Insigne per Belotti e Chiesa.

79' - GOOOOOOOOOOOOOL! Cala il tris l'Italia con Insigne, imbeccato alla perfezione da Immobile. Conclusione a giro perfetta per il 3-0!

76' - Altra sostituzione nella Turchia che manda in campo Dervisoglu al posto di Karaman.

73' - Cambio nell'Italia, entra Cristante al posto di Locatelli.

66' - GOOOOOOOOOOOOOOL! Raddoppio dell'Italia con Ciro Immobile, bravo a ribadire a rete dopo la conclusione di Spinazzola parata dal portiere. 2-0!

64' - Doppio cambio nella Turchia, dentro Ayhan e Kahveci al posto di Tufan e Yokuslu.

59' - Occasione per Berardi che riceve palla in area di rigore, la sua conclusione al volo finisce larga.

58' - Conclusione di Locatelli dal limite dell'area, palla deviata in angolo.

53' - GOOOOOOOOOOOL! Italia in vantaggio! Grande iniziativa di Berardi che mette al centro, Demiral devìa nella sua porta. 1-0 per gli azzurri!

51' - Contropiede della Turchia con Under che ruba palla a Jorginho e si invola verso la porta azzurra, la sua conclusone è parata da Donnarumma.

46' - Inizia la ripresa, un cambio per parte: dentro Di Lorenzo per Florenzi nell'Italia e Under al posto di Yazici nella Turchia.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Finisce qui il primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0 nonostante gli attacchi dell'Italia.

45' - L'Italia protesta per un fallo di mano in area su cross di Spinazzola, l'arbitro non concede il rigore dopo il check con il Var.

44' - Si libera bene Immobile in area di rigore, prova il diagonale ma il tiro esce centrale.

37' - Altra occasione per Insigne che dalla sua mattonella trova lo spazio per calciare a giro, conclusione però centrale.

33' - Ottimo movimento di Berardi alle spalle della difesa, sul suo cross Immobile schiaccia di testa ma la palla finisce sul fondo.

30' - Prende palla Barella e prova la conclusione dalla distanza, la palla finisce alta.

23' - Colpo di testa di Chiellini sugli sviluppi di un corner, Cakir compie un miracolo e mette in angolo.

22' - Azione personale di Immobile che mette a sedere un avversario e calcia verso la porta. La sua conclusione è deviata da un difensore.

18' - Grande occasione per Insigne che dopo un ottimo uno-due con Jorginho si trova in area e conclude a giro, ma la conclusione finisce larga.

15' - Attacca l'Italia sull'out di sinistra, Berardi rientra e prova il tiro a giro ma la conclusione viene deviata.

10' - Dopo i primi 10 minuti le due squadre si studiano. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni grazie al ritorno sugli spalti dei tifosi.

3' - Prima occasione per Immobile che anticipa la difesa sul cross di Berardi, palla sull'esterno della rete.

1' - Fischio d'inizio, comincia Turchia-Italia.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:55 - Squadre in campo per gli inni nazionali, a breve il fischio d'inizio della partita.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - A circa un'ora dal fischio d'inizio il pullman degli azzurri arriva allo stadio Olimpico. Nel frattempo sono già ufficiali le formazioni delle due squadre.

È tutto pronto per l'inizio ufficiale di Euro 2020. Allo stadio Olimpico l'Italia inaugurerà il torneo nel match contro la Turchia di Çalhanoğlu e Yilmaz. Roberto Mancini ha scelto l'undici titolare preventivato alla vigilia, con Ciro Immobile a guidare l'attacco azzurro. Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta dell'incontro da parte di Leonardo Giovanetti. Manca poco al fischio d'inizio.