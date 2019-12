RIYAD - La Lazio incontra i tifosi locali: sorrisi e autografi in hotel - FOTO

RIYAD - Quello di oggi è stato anche il giorno dell'abbraccio dei tifosi di calcio locali e dei sostenitori biancocelesti giunti dall'Italia alla società Lazio. Presenti al tavolo degli autografi presso l'Hotel Four Seasons, Luis Alberto, Milinkovic e Angelo Peruzzi. Con loro in sala anche il responsabile della comunicazione, Stefano De Martino. Tante domande e curiosità da soddisfare, ma soprattutto sorrisi da parte dei presenti che si sono intrattenuti nel finale per una lunga serie di scatti fotografici con i quattro membri della società Lazio. C'era chi inneggiava al Sergente, imitandone l'esultanza, chi a Luis Alberto e alla sua classe, e infine c'è anche stato un momento di dolcezza per la presenza di un bambino con la kefiah dileguatosi soddisfatto al "gimme five" di Peruzzi.