Roma - Lazio, le mosse a sorpresa di Tudor: occhio a Kamada e Isaksen

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Nessuno avrebbe immaginato una Lazio con Isaksen e Kamada dietro Immobile, tranne lui, Igor Tudor. L'allenatore biancoceleste medita di presentarsi al primo derby con un attacco inedito. L'escluso - riporta Corriere dello Sport - sarebbe Luis Alberto. Se la sorpresa sarà confermata si saprà oggi. Igor è criptico, ma meno indecifrabile di Sarri, abituato a nascondere le mosse fino all’ultimo.

A corredo dei tre è preannunciabile una Lazio simile a quella di Torino: Casale al posto di Patric, Romagnoli e Gila a completare la difesa a tre. Marusic e Anderson sulle fasce: il montenegrino a destra, Felipe vice Zaccagni a sinistra. E poi Guendouzi e Vecino (in vantaggio su Cataldi) a centrocampo. È lo stesso duo che Tudor aveva scelto in Coppa Italia. Ma è l’attacco, la formazione del tridente scomposto, che desta curiosità.

Isaksen e Kamada erano due riserve per Sarri, non più considerate. Ora si ritrovano in prima fila per il derby. Tudor non ha paura di cambiare, rivoluzionare, provare in corsa. Cerca la formula perfetta per il suo 3-4-2-1. E i due, se confermati, potranno dare più velocità e imprevedibilità, insomma meno riferimenti ai giallorossi.

