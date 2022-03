Roma - Lazio, le pagelle dei quotidiani: si salvano solo i subentrati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Forse la serata più buia della gestione Sarri quella vissuta contro la Roma, in un derby che a un minuto dal fischio d'inizio sembrava già indirizzato verso una disfatta totale. Strakosha ha responsabilità sul primo gol e rimane condizionato per tutta la partita, Acerbi e Hysaj commettono più volte ingenuità sanguinose che portano a occasioni per gli avversari. Centrocampo soffocato in cui riesce a districarsi un minimo solo Milinkovic, davanti Felipe Anderson e Pedro sono inconcludenti: si salva solo Luka Romero per la voglia con cui entra in campo. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 4; Marusic 5, Luiz Felipe 5, Acerbi 4,5, Hysaj 4 (Lazzari 6 7' st); Milinkovic-Savic 5, Leiva 4 (Cataldi 5 20' st), Luis Alberto 4,5; Felipe Anderson 4 (Luka Romero 5,5 20' st), Immobile 5, Pedro 5,5. All.: Sarri 4

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 4; Marusic 5, Luiz Felipe 5, Acerbi 4,5, Hysaj 4 (Lazzari 6 7' st); Milinkovic-Savic 6, Leiva 4,5 (Cataldi 5,5 20' st), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 4 (Luka Romero 6 20' st), Immobile 5, Pedro 4,5. All.: Sarri 4

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 5; Marusic 4,5, Luiz Felipe 5, Acerbi 4, Hysaj 4 (Lazzari 6 7' st); Milinkovic-Savic 4,5, Leiva 4,5 (Cataldi 6 20' st), Luis Alberto 4,5; Felipe Anderson 4 (Luka Romero 6 20' st), Immobile 4,5, Pedro 6. All.: Sarri 4