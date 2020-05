Serie A, la Uefa si ammorbidisce: entro il 25 indicazioni sulla ripresa

Gli allenamenti di squadra riprenderanno dal 18 maggio, tuttavia la strada verso la ripresa del campionato è ancora lunga e passa per la stesura di un protocollo con il Comitato tecnico scientifico del Governo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il presidente della Figc Gravina per il 20 maggio convocherà il Consiglio federale con l'obiettivo di studiare un piano. Nel frattempo la Uefa ha ammorbidito la scadenza del 25 maggio come termine ultimo per comunicare la ripartenza della Serie A e con quale format: basterà fornire alcune potenziali indicazioni sulla ripresa, in modo da concedere più tempo alle federazioni e ai governi per prendere una decisione definitiva. Inoltre Nyon potrebbe anche spostare la deadline dei campionati dal 2 agosto al 12, con la Figc che avrebbe 3 step in più per le partite.