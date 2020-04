Serie A, Spadafora: "Al momento non vedo ripresa calcio"

Filtra pessimismo sulla ripresa del calcio giocato. Come vi avevamo anticipato, il Governo ha espresso diversi dubbi sulla ripartenza del campionato. "Al momento non do per certo né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né del campionato". Lo ha detto, al Tg2 Post il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. "Lo sport non è solo il calcio e non solo la serie A - ha aggiunto -. La Serie A è una industria economica, ci concentriamo anche su calcio di serie A. Mercoledì incontro la Figc che presenterà il protocollo per gli allenamenti. Valuteremo insieme". "Dobbiamo capire - ha aggiunto - se calcio pronto a ripartenza con gli allenamenti, valuterò con molta attenzione ma questo non deve dare illusione che riprendere allenamento vuol dire riprendere campionato". "Penso alla Serie A - aggiunge Spadafora - ma dobbiamo pensare alla riapertura anche per tutti gli altri sport. Dalla prossima settimana riusciremo a dare il bonus di 600 euro ai collaboratori sportivi e non solo per coloro con reddito fino a 10mila euro. Dalla prossima settimana, inoltre, saranno disponibili 100 milioni di euro di finanziamenti per andare incontro a società dilettantistiche e non far fallire centinaia centri sportivi. Penso a serie A ma a tutto mondo dello sport".