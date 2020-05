Serie A, Spadafora: "Campionato riprende il 20 giugno. I play-off piano B"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato la ripartenza del calcio italiano: "La riunione è stata molto produttiva grazie alle componenti del calcio. Ho detto che il calcio sarebbe ripartito quando ci sarebbero state condizioni di sicurezza e quando il Cts avrebbe dato l'ok ai protocolli. L'Italia sta ripartendo è giusto che riparta anche il calcio. Il Cts ha dato l'ok alla proposta della Figc, ma è stata confermata la quarantena fiduciaria in caso di positività. I tamponi dei calciatori non devono ledere i cittadini italiani. Ho chiesto anche cosa fare in caso di ulteriore stop. La Figc mi ha assicurato il piano B con i play off e play out, e il Piano C con la cristallizzazione della classifica. Il metodo non spetta a me deciderlo. Alla luce di questo possiamo dire che il campionato riprende il 20 giugno. Il mio auspicio è che dal 13 giugno al 20 possa giocarsi la Coppa Italia. Conte si è detto contento di questo".