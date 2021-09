Torino - Lazio, Muriqi: "Pareggio meritato, ora testa al derby"

Secondo pareggio consecutivo per la Lazio che riacciuffa il Torino nel finale. Dopo essere andati sotto con il gol di Pjaca, i biancocelesti hanno trovato il gol dell'1-1 con Immobile che non ha fallito dal dischetto. Al termine del match Vedat Muriqi ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio: "Era una squadra molto aggressiva ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo guadagnato il rigore all'ultimo minuto, meritavamo almeno un punto. Siamo contenti, un punto è meglio di zero, ora testa al derby. Giochiamo ogni tre giorni e c'è un po' di stanchezza ma lavoriamo bene per aiutarci tra di noi. Abbiamo fatto una bella settimana di allenamento, ora concentriamoci per il derby. Come squadra non vogliamo giocare con le palle alte ma io cerco di aiutare sempre i miei compagni, se gioco 10 minuti non mi interessa, quando entro do tutto il mio cuore e sto cercando di dare tutto per questo club. La Lazio è una squadra che non deve essere contenta per un un punto, ma oggi è meglio di nulla. Siamo contenti per questo, era importante prima del derby, ora lavoriamo di più per portare il derby a casa".