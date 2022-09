Tragedia Liverani, è morta la moglie: il messaggio di cordoglio della Lazio - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La drammatica notizia della prematura scomparsa della moglie di Fabio Liverani ha scosso il mondo del calcio ma, in particolare, tutti i club in cui ha lavorato l'ex centrocampista e ora allenatore. Tra questi c'è anche la Lazio che, via Twitter, ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia. Si legge sul profilo biancoceleste: "La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell'amata madre".

Pubblicato il 20.09 alle 21.22