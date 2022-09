UFFICIALE - Akpa Akpro è un nuovo giocatore dell'Empoli: il comunicato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio saluta Jean Daniel Akpa Akpro che, in questi minuti, è diventato un nuovo giocatore dell'Empoli. Il contratto del centrocampista ivoriano, che si trasferisce in prestito secco in Toscana fino al 30/06/2023, è stato depositato in Lega. Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio e quello dell'Empoli:

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente sino al 30/06/2023 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jean-Daniel Akpa Akpro a favore dell’Empoli FC"

"Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jean-Daniel Akpa Akpro".