Una Lazio bella da impazzire! E le esultanze sui social diventano virali...

Sono state feste di Natale con più di un sorriso per tutti i tifosi della Lazio. Il terzo posto in classifica e la vittoria in Supercoppa contro la Juventus hanno caricato un ambiente che sogna in grande. I sostenitori biancocelesti non fanno mancare il loro affetto e lunedì hanno riempito Formello per festeggiare il trofeo. Sui social, poi, la festa è divampata. Già dopo la gara di Cagliari vi avevamo raccontato la storia di un gruppo di amici e della loro scommessa con le maglie che finiscono nel camino al gol di Caicedo. Non sono state da meno le esultanze per la conquista Supercoppa Italiana e in particolare al 3-1 firmato da Cataldi. Da tutto il mondo sono arrivate le immagini delle grida di gioia biancocelesti. Si parte dal Lazio Club di New York che è esploso di gioia al gol di Lulic e si è ripetuto sulla punizione dell'ex Primavera. Non è facile vivere la propria passione tanto lontana da casa, ma i ragazzi hanno costruito nel cuore degli States un punto di riferimento per tutti i sostenitori delle aquile che vivono in America.

DA LONDRA ALL'IRAN - Ci sono poi delle storie bellissime come quella di Daniele. Il ragazzo si è trasferito a Londra e la cosa che gli manca di più è andare all'Olimpico per sostenere i propri beniamini. Anche nel Regno Unito, ha trovato il modo di seguire le avventure di Lulic e compagni. Dall'Europa all'Asia dove è importante la presenza dei tifosi della Prima Squadra della Capitale. In Iran e in Indonesia (Bandung per la precisione) sono tantissimi i simpatizzanti della squadra con l'aquila sul petto. E alla rete di Cataldi sono impazziti di gioia, postando tutto sui social.

IN CASA NOSTRA - Anche in Italia, però, ci difendiamo benissimo. A Largo Vercelli, il povero Daniele è stato travolto dall'esultanza dei laziali presenti in un pub. Il suo cellulare, comprato appena tre giorni prima, è volato nella selva delle gambe e ha continuato a riprendere (fortunatamente non riportando danni). Anche Nettuno si difende bene, in casa o nei locali è esplosa una gioia incredibile. C'è poi chi ha trasformato la cena di Natale nella Curva Nord cantando a squarciagola: "Avanti Lazio famoje tre gol". E chi, al momento di giocare, non ha resistito intonando: "Chi non salta della Roma è". Tutti i commensali hanno risposto presente saltando all'unisono. Proprio la rivalità con gli eterni nemici, infine, ha spinto Anna Maria e una sua amica, mentre Lulic sollevava al cielo la Supercoppa, a cantare: "Romanista stai guardando la tv". Insomma i miracoli della squadra creata da Simone Inzaghi che spera di migliorarsi ancora nel 2020 potendo contare su un'arma in più importante: l'entusiasmo dei propri tifosi.

