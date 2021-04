Verona - Lazio, Akpa-Akpro: "Vittoria dedicata al mister. Soddisfatto della prestazione"

Akpa Akpro, data l'assenza di Lazzari per l'espulsione rimediata contro lo Spezia, ha occupato la fascia destra al Bentegodi oggi giocando un partita attenta e senza sbavature. L'ivoriano è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la prestazione: "E' stato difficile perché loro giocavano uomo contro uomo. Nel secondo tempo per me è stato più complicato vista la stanchezza. Abbiamo dato tutto, Caicedo ha fatto un grande gol, gol dell'anno per me, poi Sergej ci ha regalato i tre punti. Abbiamo meritato la vittoria secondo me".

VITTORIA PER INZAGHI - "Al mister abbiamo chiesto due giorni liberi, ma non si può (ride,ndr). Abbiamo vinto per lui e per la sua famiglia dato il momento complicato che stanno vivendo".

RUSH FINALE - "Ogni partita è difficile, dobbiamo dare tutto perché è l'ultimo mese e se vogliamo arrivare davanti dobbiamo dare tutto".

SODDISFAZIONE PERSONALE - "All'inizio giocare a destra è stato complicato, poi mi sono adattato. Nel finale i crampi mi hanno reso la vita difficile, ma la squadra mi ha aiutato. Anche al Tolosa avevo giocato sulla catena di destra, non era una posizione nuova per me. Sono soddisfatto, erano mesi che non giocavo titolare e ho fatto tutto per la squadra".