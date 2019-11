Lazio, Bicocchi: "Per i 120 anni ci sarà un'iniziativa a Piazza della Libertà"

Ci si avvicina alla storia. Cifra tonda, 120 anni del club più antico di Roma. Della polisportiva più antica e grande d'Europa: la S.S. Lazio. Le tante parole, finite al vento come un'irrispettosa fusione proposta circa 92 anni fa, impallidiscono al confronto con la storia. Di chi ha portato lo sport al popolo, il calcio a Roma, l'aquila imperiale nel mondo. Storia che si potrà leggere dove è nato tutto, a Piazza della Libertà, in occasione dei meravigliosi 120 anni della polisportiva. Come riporta lazialionair.ti, Giorgio Bicocchi - Responsabile della comunicazione della Polisportiva Lazio - ha svelato le iniziative in programma per questo importantissimo compleanno: "Saranno collocati una decina di leggii in Piazza della Libertà da parte della Lazio Atletica Leggera. Ognuno di essi ripercorrerà a tappe la storia della Lazio, chiunque potrà fermarsi a leggere. Saranno posti nella zona della piazza e in quelle limitrofe, e in più è previsto anche un ricevimento al salone d’onore del Coni. Così come si sta lavorando per un ricevimento con il Santo Padre e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare al meglio un anniversario così importante".

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - CLUJ

PRIMAVERA - L'ANTEPRIMA DI TORINO - LAZIO

TORNA ALLA HOMEPAGE