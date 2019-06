Lazio Paracadutismo, inaugurato nuovo centro a Roma: l'evento

La Polisportiva Lazio è la più grande e antica d'Europa, e dal 1900 ha continuato imperterrita ad allargare le proprie radici. A far parte della grande famiglia biancoceleste, nel 1993, è entrata anche la sezione Paracadutismo: 25 anni di storia festeggiati ad ottobre, ma celebrati davvero lo scorso 5 giugno per l'inaugurazione del nuovo Centro di Paracadutismo di Roma (alla Tenuta Pantano Borghese) in coabitazione con la nascita del ROMA SKYDIVING CENTRE. Il nuovo marchio sancisce il gemellaggio tra le due scuole del Crazy Fly Nettuno e del Para Centro Roma della Lazio Paracadutismo, nato il 10 giugno 2018 quando i biancocelesti hanno dovuto abbandonare forzatamente la precedente casa, trovando ospitalità presso la sede di Nettuno del Crazy Fly. Nei “giorni delle Aquile” si sono lanciati 17 passeggeri, di cui 10 tifosi, atleti e dirigenti della Polisportiva Lazio, ma non solo. Tra gli altri c'erano anche tifosi della Roma, del Napoli e persone estranee al mondo del calcio, a dimostrazione di come l'attività della Lazio Paracadutismo unisca tutti sotto un'unica bandiera. Quella dello sport, senza colori né diversità.

