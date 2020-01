Lazio Women, Caprini: "Stiamo crescendo, e alla prossima c'è lo scontro diretto..."

Napoli a +2, San Marino a +4. La Lazio Women continua a credere nella promozione diretta in Serie A. Al termine del girone d'andata è lampante come l'obiettivo sia alla portata, concreto. Il gruppo è in crescendo e le ragazze stanno acquisendo sempre più fiducia, ci sono ampi margini di miglioramento. Ne ha parlato la team manager Monica Caprini a Lazio Style Radio: “La vittoria di ieri è stata una gioia immensa. Il Ravenna è una squadra molto ostica, ben messa in campo. Il mister però l'aveva preparata benissimo. È stata una vittoria di gruppo, le ragazze sono state eccezionali e hanno meritato il successo mettendo in campo grande determinazione". Domenica c'è lo scontro diretto: "Nel prossimo turno di campionato affronteremo il San Marino, la prima forza del campionato, che è molto equilibrato. Abbiamo disputato un grande girone d'andata, ma dobbiamo trovare la giusta forza e il giusto equilibrio per riprendere al meglio il nostro cammino nella seconda metà della stagione".

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SQUADRA - "La società e il direttore Bianchessi hanno dato un’impronta diversa alla Lazio Women: il nostro staff tecnico, il tecnico in primis, ha portato una nuova mentalità all’interno del gruppo. Al momento vantiamo la miglior difesa del campionato con solo 9 gol al passivo. Alcune calciatrici sono cresciute mentalmente: la Di Giammarino, ad esempio, ha portato un grande contributo alla squadra. Visentin è una grande calciatrice, ma la differenza la sta facendo soprattutto il gruppo. Dovremo affrontare ogni squadra mettendo in mostra il nostro gioco e sempre con la giusta concentrazione. Approcciando le sfide con compattezza, possiamo superare qualsiasi avversario”.

