LAZIO | A LATINA IL MUSEO PER RIVIVERE IL NOSTRO GLORIOSO PASSATO!

Si è conclusa ieri con Guido De Angelis la prima parte della rassegna sulla storia della Lazio, visto l’enorme successo abbiamo deciso di lasciare l’allestimento per metterlo a disposizione di tutti quei tifosi che vorranno vedersi a vedere le partite al Lazio Clan Latina, in quello che sarà il primo MUSEO della LAZIO dove in maniera tangibile e immediata, si potrà conoscere il nostro glorioso passato!! LA LAZIO È LA SUA GENTE, non dimentichiamolo!!!

Seguite la pagina del lazio clan latina, ci saranno maggiori delucidazioni in merito. Il Lazio Clan Latina organizzerà eventi fino a Natale, ricordando che una splendida mostra di cimeli storici sarà sempre a disposizioni dei tifosi biancocelesti. L'ingresso è gratuito. > CLICCA QUI PER IL VIDEO TOUR DELLA MOSTRA O SCORRI A FINE ARTICOLO <

Il Lazio Clan Latina, come scritto, si trova in Via Aspromonte 52, a Latina.