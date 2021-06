Argentina, Correa si allena sotto la pioggia: conto alla rovescia per la Coppa America - FOTO

Conto alla rovescia per l'inizio della Coppa America. Domenica 13 giugno alle ore 23:00 italiane verrà inaugurato il torneo dal match del Brasile contro il Venezuela. L'Argentina di Correa scenderà in campo il giorno dopo e affronterà il Cile a Rio de Janeiro. In attesa dell'esordio gli uomini di Scaloni sfideranno la Colombia in amichevole e continuano ad allenarsi. L'ultima seduta, come testimoniato sul profilo Instagram del 'Tucu', si è tenuta sotto una forte pioggia. Di seguito le foto dell'attaccante della Lazio.

Lazio, i giorni di di Kamenovic: la sfida a Luiz Felipe e poi l'arrivo a Roma

Lazio-Sarri, oggi la firma sul contratto. Intanto il tecnico fa la lista di mercato

TORNA ALLA HOME PAGE