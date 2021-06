Lazio, i giorni di di Kamenovic: la sfida a Luiz Felipe e poi l'arrivo a Roma

Saranno i giorni di Kamenovic in biancoceleste i prossimi che verranno. Oggi alle 16 affronterà in amichevole con la sua Serbia Under 21 il Brasile Olimpico di Luiz Felipe, prossimo compagno di reparto alla Lazio. Mercoledì l'arrivo a Formello e giovedì poi sarà la volta delle visite e della firma sul contratto. Nell'ultima amichevole, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il classe 2002 ha giocato da centrale in una difesa a 4, ma può fare anche il terzino, il terzo o il quinto a sinistra. Un vero e proprio jolly, motivo per il quale la Lazio da tempo aveva chiuso con il Cukaricki per portarlo a Roma.

SBARCO – Il serbo verrà accompagnato a Roma per le visite e la firma dal suo agente Kezman, (lo stesso di Milinkovic e Marusic), per chiudere definitivamente l'accordo di 3 milioni con il Cukaricki, visti gli interessamenti di tanti club per Kamenovic. Alto 1,88 m, duttile tatticamente, in patria è paragonato a Kolarov, ma il giovane capitano dell'Under 21 ha bisogno di crescere e fare progressi dal ritiro di luglio. La Lazio si augura che possa farlo per tanti anni con la maglia biancoceleste.

